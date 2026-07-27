Clausuran nuevamente los juegos mecánicos en Samanes tras operar pese a prohibición

Los juegos mecánicos ubicados en Samanes fueron clausurados por segunda ocasión.

Los juegos mecánicos instalados en los exteriores del Parque Samanes, en el norte de Guayaquil, fueron clausurados nuevamente este domingo 26 de julio de 2026.

Durante una inspección, las autoridades detectaron que los sellos colocados días atrás habían sido vulnerados y que las atracciones continuaban funcionando pese a la medida de cierre.

El operativo estuvo a cargo de la Dirección de Justicia y Vigilancia y contó con la participación de la Comisaría Municipal, Agentes de Control Municipal y la Policía Nacional.

Según informó el Municipio de Guayaquil, los administradores del parque de diversiones no tenían autorización municipal para retomar las actividades ni habían corregido las observaciones que dieron paso a un proceso administrativo.

La nueva clausura ocurre menos de una semana después del accidente en el que una mujer de 57 años cayó del gusanito.

El hecho ocurrió durante la noche del 20 de julio, mientras el juego estaba en funcionamiento, y la víctima sufrió heridas graves que obligaron a su traslado a una casa de salud.

Tras ese incidente, el Municipio intervino el espacio y colocó 13 sellos de clausura: uno en cada juego mecánico.

La Dirección de Justicia y Vigilancia señaló entonces que el parque operaba sin el permiso municipal requerido para este tipo de espectáculos públicos.

Además, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra los responsables.

Sin embargo, durante la inspección realizada este domingo se comprobó que los sellos habían sido retirados o alterados y que las atracciones habían vuelto a funcionar.

Las autoridades también informaron que los responsables no habían presentado los documentos exigidos ni subsanado las observaciones que motivaron la clausura inicial.

A esto se suma un nuevo incidente registrado durante la jornada del sábado 25 de julio.

De acuerdo con la información difundida por el Cabildo, una persona resultó afectada mientras utilizaba uno de los juegos mecánicos.

El Municipio indicó que elaborará un informe sobre la vulneración de los sellos, el cual será remitido a la Procuraduría Síndica Municipal para que el caso sea puesto en conocimiento de la Fiscalía.

La intervención busca determinar si existen responsabilidades adicionales por el incumplimiento de la medida de clausura.

Las autoridades recalcaron que los juegos no podrán volver a operar mientras la clausura continúe vigente y no cuenten con las autorizaciones correspondientes.