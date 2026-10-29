Keiko Fujimori viaja a El Salvador con una agenda enfocada en seguridad

Keiko Fujimori, presidenta de Perú, en su arribo a El Salvador la noche del miércoles 28 de octubre

Keiko Fujimori, presidenta de Perú, arribó la noche de este miércoles 28 de octubre al Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez en un vuelo comercial para cumplir una visita oficial de cuatro días en El Salvador.

La mandataria fue recibida con honores de Estado por la canciller salvadoreña, Alexandra Hill, de acuerdo con información difundida por el portal oficial de la Presidencia del Perú.

El objetivo del viaje de Fujimori es para conocer de primera mano las estrategias salvadoreñas en materia de seguridad, combate al crimen organizado transnacional y control del sistema penitenciario, según informa la cuenta oficial de la presidencia del Perú

Además, según reporta la agencia de noticias Andina, la delegación peruana mantendrá encuentros enfocados en justicia, salud pública, educación y promoción de inversiones bilaterales.

La jefa de Estado de Perú viajó con una comitiva integrada por los titulares de Relaciones Exteriores, Carlos Espá; de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez; del Interior, César Astudillo; de Salud, Luis Dyer; de Gestión Pedagógica, Miriam Ponce; el director del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), Pedro Morales; y representantes del sector empresarial peruano.

Keiko Fujimori visitará el Cecot y su reunión con Nayib Bukele

Fujimori visitará las ciudades de San Salvador y Tecoluca y mantendrá una reunión bilateral con su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele.

Un punto clave de la agenda será el recorrido por el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión de máxima seguridad que alberga a miles de pandilleros en la nación centroamericana.

Según el itinerario detallado por Andina Noticias, Fujimori dialogará con el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, para analizar el programa de reinserción social "Cero Ocio", el modelo de formación policial y las normativas vigentes contra el crimen organizado.

La gira por El Salvador también incluye visita al Hospital Rosales junto al ministro de Salud, Francisco Alabi, y a un establecimiento educativo público en compañía de la ministra de Educación, Karla Trigueros.

El viaje de Fujimori es respaldado por el Congreso peruano

El viaje oficial cuenta con el respaldo del legislativo peruano. En declaraciones recogidas por medios locales, el presidente de la Cámara de Senadores, Miguel Torres, calificó la visita como "fundamental" y "un acierto" para incorporar lecciones respecto a seguridad.

Enfatizó que las mesas de trabajo entre las autoridades peruanas y salvadoreñas permitirán fortalecer los mecanismos de cooperación internacional, para mejorar la gestión de cárceles y los programas de prevención del delito en Perú.