Perú endurecerá normas en colegios públicos: no se permitirá maquillaje ni cabello teñido

Keiko Fujimori anunció nuevas reglas de disciplina y presentación para los colegios públicos de Perú.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció nuevos lineamientos de disciplina para los colegios públicos del país, con medidas que abarcan desde la presentación personal de los estudiantes hasta sanciones por faltas graves de conducta.

Las disposiciones fueron presentadas el lunes 12 de octubre de 2026 en una institución educativa de Chaclacayo, en Lima. Según el Gobierno, el objetivo es reforzar el orden, la convivencia y la autoridad de docentes y directivos dentro de las aulas.

¿Qué estará prohibido en los colegios públicos?

El ministro de Educación de Perú, José Antonio Chang, detalló que en las instituciones públicas no se permitirá el uso de maquillaje, uñas pintadas, cabello teñido ni cabellos “excesivamente largos”.

En el caso de los estudiantes varones, Fujimori señaló que deberán acudir con el cabello corto. También se establecerán criterios sobre el largo de las faldas escolares, aunque todavía no se ha detallado cuál será la medida exacta permitida.

Estas reglas de presentación personal se aplicarán a todos los colegios públicos de Perú. Los planteles privados podrán establecer sus propias normas internas sobre apariencia y vestimenta.

Celulares también tendrán restricciones

Los nuevos lineamientos contemplan limitar el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos durante las actividades escolares.

Según lo anunciado, estos equipos no podrán utilizarse durante las clases salvo que exista autorización del docente para una actividad específica.

Volverán las expulsiones por faltas graves

El Gobierno también anunció el regreso de las expulsiones escolares para casos considerados graves.

Las nuevas reglas contemplan una escala de medidas que irá desde amonestaciones y reparación del daño hasta suspensión, matrícula condicional y separación definitiva del estudiante.

Fujimori señaló que las sanciones serán graduales y proporcionales a la conducta cometida y sostuvo que la medida busca responder a casos de violencia, acoso escolar y agresiones dentro de las instituciones educativas.

Medidas aún recibirán aportes

Los lineamientos todavía no han entrado plenamente en vigencia. Fujimori explicó que la propuesta será sometida a aportes de la sociedad civil antes de su publicación definitiva.

El anuncio se produce después de varios casos de violencia escolar que generaron debate en Perú durante las últimas semanas.

Uno de ellos fue la denuncia de una presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años, que derivó en medidas judiciales contra seis adolescentes.