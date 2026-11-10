Clínica dental niega maniobras dilatorias en el caso Luis Alarcón tras diferimiento de audiencia

El centro odontológico argumentó un cruce de audiencias de su defensa legal y rechazó la existencia de tácticas dilatorias en el proceso por presunto homicidio culposo.

La clínica Implanta emitió un comunicado oficial este martes 10 de noviembre de 2026 respecto al diferimiento de la audiencia de formulación de cargos en el caso que investiga la muerte de Luis Alarcón.

El establecimiento odontológico rechazó que la suspensión responda a tácticas para retrasar el proceso judicial.

Postura de la clínica investigada

Según el pronunciamiento del centro odontológico, el abogado de confianza de la defensa, Pablo Encalada Hidalgo, justificó previamente la imposibilidad de asistir por cruce de agenda con otra diligencia judicial programada a la misma hora.

La entidad afirmó que solicitó la modificación de la convocatoria hasta en tres ocasiones, pero los pedidos fueron negados por la jueza de la causa.

El establecimiento de salud aseguró que defenderá la inocencia de los cuatro profesionales investigados tras la suspensión de la diligencia judicial. Cortesía

Ante el cruce de horarios, la juzgadora resolvió suspender la diligencia a la espera de coordinar una nueva fecha.

Asimismo, la clínica aseguró que mantiene interés en que los hechos se esclarezcan con rigor y transparencia.

También ratificó que defenderá la inocencia de los cuatro profesionales investigados mediante elementos técnicos en las etapas correspondientes del proceso.

Versión de la defensa de la víctima

La postura del establecimiento contrasta con las declaraciones vertidas por Oswaldo Trujillo, defensor de la familia de Luis Alarcón.

El jurista calificó la inasistencia como una maniobra desesperada y dilatoria para evitar el procesamiento legal de los cuatro investigados por presunto homicidio culposo.

La audiencia suspendida en el Complejo Judicial Norte busca definir la situación jurídica de la propietaria del establecimiento.