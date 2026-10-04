Lula vota y afirma que Brasil elige entre la democracia y la 'barbarie'

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva dijo que los brasileños eligen este domingo 4 de ocrtubre de 2026 entre la democracia y la "barbarie" al votar en los cómicos que lo enfrentan al senador conservador Flávio Bolsonaro.

"Los electores deberán elegir entre fortalecer el régimen democrático y la barbarie, entre el positivismo y el negacionismo", dijo el dirigente izquierdista, que busca un cuarto mandato, al votar en Sao Bernardo do Campo, en el estado de Sao Paulo.

Desde la Amazonía hasta las tierras agrícolas del sur, los brasileños eligen entre un elenco ya conocido y muchos se decantarán por quien menos les desagrade.

Con casi 81 años, el izquierdista Lula busca un cuarto y último mandato y advierte que la soberanía de Brasil está en juego ante la presión de Trump, que dijo seguir las elecciones "muy de cerca".

Libra la batalla con el senador de derecha Flávio Bolsonaro, de 45 años, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

El ultraderechista designó candidato a su primogénito tras ser condenado a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado contra Lula en 2022.

La última encuesta del instituto Datafolha prevé 45% de los votos para el mandatario y 42% para el senador, por lo que sería necesaria una segunda vuelta el 25 de octubre.