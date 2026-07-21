Maduro y Departamento de Justicia de EE.UU. proponen que juicio comience en junio de 2027

Nicolás Maduro cuando fue detenido por Estados Unidos en enero de 2026.

El depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos propusieron el martes 21 de julio de 2026 que el juicio penal contra Maduro en Estados Unidos por cargos de narcotráfico comience en junio de 2027.

La propuesta conjunta se presentó ante el tribunal antes de la audiencia en el caso de Maduro, programada para el miércoles a las 12 pm (1600 GMT) en el tribunal federal de Manhattan.

El juez federal Alvin Hellerstein, quien supervisa el caso, deberá fijar el calendario. Las partes indicaron en el documento presentado que podrían solicitar modificaciones al mismo.

Las fuerzas especiales estadounidenses capturaron a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en Caracas durante una redada nocturna en enero y los trasladaron a Nueva York para que enfrentaran los cargos. Se han declarado inocentes.