Sacerdote pierde la vida luego de que un crucifijo cae sobre él durante una misa en Guayaquil

Párroco muere en Guayaquil al desprenderse una cruz durante la eucaristía que se transmitía en vivo.

Una tragedia conmociona a la comunidad católica de Guayaquil.

El sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari falleció tras ser impactado por un pesado crucifijo que se desprendió del altar durante la celebración de una misa.

El accidente quedó grabado

El lamentable suceso ocurrió en la Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada en la Vicaría Centro de la urbe porteña.

Durante un momento de rezo, la gran cruz que colgaba en la parte posterior del altar se desprendió repentinamente y cayó sobre el religioso.

El incidente quedó registrado en video debido a que la eucaristía era transmitida en directo a través de redes sociales.

En las imágenes se observa el desesperado intento de los felices por socorrerlo mientras pedían la intervención de una ambulancia.

Arquidiócesis confirma el deceso

A través de un comunicado oficial firmado por el cardenal Luis Cabrera Herrera, la Arquidiócesis de Guayaquil confirmó la caída del párroco este 17 de octubre de 2026.

La institución eclesiástica expresó sus condolencias a la familia redentorista, deudos y amigos del religioso, uniéndose en oración por su eterno descanso.