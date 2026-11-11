Muere el embajador de Rusia en EE.UU.

Muere Alexánder Darchíev, embajador de Rusia en EE. UU., a los 66 años

El embajador de Rusia en Estados Unidos, Alexánder Darchíev, murió a los 66 años, informó este miércoles, 11 de noviembre del 2026, el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso.

La Cancillería comunicó la noticia y expresó sus condolencias a los familiares y personas cercanas al diplomático.

¿Quién fue Alexánder Darchíev?

Darchíev ingresó al servicio diplomático en 1992 y durante más de tres décadas ocupó distintos cargos en la sede central de la Cancillería rusa y en representaciones en el extranjero.

Entre 2014 y 2020 fue embajador de Rusia en Canadá.

En marzo de 2025 fue nombrado embajador de Rusia en Estados Unidos. También asumió el cargo de observador permanente de su país ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), con sede en Washington.

La trayectoria diplomática de Darchíev

En un comunicado, la Cancillería rusa lo describió como un diplomático experimentado y especialista en asuntos estadounidenses.

Además, destacó su trabajo en uno de los ámbitos considerados importantes para la política exterior de Rusia.

Durante su carrera recibió reconocimientos del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Presidencia rusa.

Entre sus distinciones constan las órdenes de la Amistad y del Honor, además de medallas y certificados por su labor diplomática.