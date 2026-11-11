¿Por qué todos hablan del 11/11? El significado detrás de la fecha para pedir deseos

Cada 11 de noviembre, el 11/11 despierta interés en redes sociales por su relación con la numerología y los deseos.

¿Has mirado el reloj justo a las 11:11 y has pedido un deseo? Para muchas personas, esta coincidencia numérica tiene un significado especial, especialmente el 11 de noviembre, cuando se repiten los números 11 del día y del mes.

La fecha, conocida popularmente como el 11/11, ha ganado notoriedad en redes sociales por su relación con la numerología, una práctica que atribuye significados simbólicos a los números.

En plataformas como TikTok e Instagram circulan publicaciones que invitan a escribir deseos, establecer metas y realizar manifestaciones durante este día.

¿Qué significa el 11/11 y por qué se relaciona con los deseos?

En la numerología, el número 11 es considerado un número maestro y se asocia simbólicamente con la intuición, la inspiración y los nuevos comienzos.

Por eso, quienes siguen estas creencias interpretan el 11 de noviembre como una fecha especial para reflexionar sobre sus objetivos y visualizar aquello que desean alcanzar.

La repetición del número también explica por qué algunas personas acostumbran pedir un deseo cuando el reloj marca las 11:11.

Sin embargo, estas interpretaciones pertenecen al ámbito de las creencias espirituales y no cuentan con evidencia científica que demuestre que los números influyen en el cumplimiento de los deseos.

¿Qué hacen las personas durante el 11/11?

Aunque no existe una práctica universal, algunas personas aprovechan esta fecha para realizar actividades simbólicas como: