Dua Lipa, Daddy Yankee, Tame Impala y SZA lideran la edición de Coachella 2027

La estrella del pop Dua Lipa, Tame Impala, SZA y el reguetonero Daddy Yankee encabezarán la próxima edición de Coachella, el festival de música que se celebra anualmente en California, informaron los organizadores el martes 10 de noviembre.

La gran fiesta de la música se realizará en abril de 2027 durante dos fines de semana consecutivos, del 9 al 11 y del 16 al 18 en la localidad de Indio, en la costa oeste de Estados Unidos.

Dua Lipa será la atracción principal del viernes los dos fines semana, que también contará con la participación de la reina del pop, Madonna, además de Zara Larsson, Steve Lacy, JISOO, Kehlani y Leon Thomas.

Por su parte, Tame Impala, el proyecto musical en solitario del multiinstrumentista australiano Kevin Parker, encabezará la noche del sábado, y SZA hará lo propio el domingo.

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El puertorriqueño Daddy Yankee, quien aterriza en Las Vegas para recibir un homenaje de la Academia Latina de la Grabación este miércoles 11 de noviembre, tendrá una participación especial en la programación de Coachella, que tradicionalmente marca la pauta de la temporada de festivales.

La próxima edición de la fiesta en el desierto californiano también incluirá presentaciones de Phoebe Bridgers, Weezer, Tiësto, Martin Garrix, Role Model, Kygo, The Neighbourhood y Becky G, entre otros.