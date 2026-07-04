Vía Loja-Zamora permanece cerrada debido a desbordamiento de río

Creciente del río Zamora, en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe deja tres muertos.

La vía Loja-Zamora permanece bajo cierre total, este 4 de julio, debido al grave aluvión y los múltiples deslizamientos registrados en la zona, especialmente en el sector Cantzama, parroquia Guadalupe.

El temporal invernal provocó el desbordamiento del río Cantzama tras el colapso de un represamiento natural, arrastrando lodo, rocas de gran magnitud y escombros hacia la calzada.

Estado Vial Actual y Rutas Alternas

Loja-Zamora: Las autoridades y la maquinaria pesada del Ministerio de Infraestructura y Transporte trabajan para despejar la vía, pero, según la información, la inestabilidad de los taludes y la persistencia de las lluvias dificultan las labores.

Zamora-Yantzaza-Chuchumbletza: Se encuentra parcialmente habilitada.

Ruta para vehículos livianos: Para tramos específicos cortados por caídas previas de cascadas, como en El Retorno, se ha sugerido el desvío por la vía antigua a Zamora en el tramo El Retorno-La Fragancia, exclusivamente para autos medianos y pequeños.

Desbordamiento de río

Las intensas lluvias registradas en la provincia de Zamora Chinchipe provocaron el desbordamiento del río Zamora, la noche del 3 de julio de 2026.

La emergencia, que dejó tres fallecidos y 38 heridos, obligó al rescate de decenas de ciudadanos, entre ellas diez bomberos, quienes fueron arrastrados por la fuerte corriente durante las labores de atención.

Organismos de socorro habilitaron un acceso por el sector de Guaguayme Alto para facilitar el ingreso del personal de emergencia.

Se mantiene monitoreo permanente

Piuntza, La Hueca y Cantzama se encuentran entre las zonas más afectadas por las inundaciones.

De acuerdo con la información, los organismos de respuesta mantienen un monitoreo permanente en la provincia para evaluar los daños ocasionados por el temporal.