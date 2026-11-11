Al menos un muerto y varios heridos deja el colapso de un edificio en Brooklyn, EE.UU.

Bomberos y equipos de rescate de Nueva York trabajan entre los escombros del edificio de tres pisos colapsados ​​en el vecindario de Flatbush, Brooklyn.

Las operaciones de rescate se encuentran en marcha tras el trágico colapso de un edificio de tres pisos ocurrido la tarde de este miércoles 11 de noviembre de 2026 en el vecindario de Flatbush, en Brooklyn, Nueva York.

De acuerdo con confirmaciones del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York (FDNY) y autoridades locales recopiladas por medios como CNN y Associated Press, el desplome deja al menos un fallecido y varios heridos.

Operativo de rescate técnico

La alerta ingresó al FDNY minutos después de las 16:00 (hora local), desplegando de inmediato una operación de rescate técnico a gran escala entre Bedford Avenue y Flatbush Avenue.

Decenas de bomberos, apoyados por equipos cinológicos (perros de búsqueda), drones y herramientas de corte, rescatan a personas atrapadas removiendo escombros a mano entre los restos de madera y ladrillo.

Investigación en el sitio

La estructura colapsada, que albergaba un local comercial en la planta baja y viviendas en los pisos superiores, se encontraba colindante a un predio en proceso de excavación y construcción.

El Departamento de Edificios de Nueva York (DOB) acudió al lugar para investigar las causas exactas que provocaron la falla estructural, mientras la policía mantiene acordonada la zona para facilitar el paso de ambulancias.