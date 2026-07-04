Confirman casi 3 000 muertos y cerca de 17 000 heridos por los terremotos en Venezuela

Confirman cerca de 3 000 muertos y cerca de 17 000 heridos por los terremotos

Los terremotos que golpearon Venezuela hace diez días dejaron ya casi 3 000 muertos, según el último balance del sábado 4 de junio, en momentos en que rescatistas extranjeros ponen fin a sus operaciones para encontrar sobrevivientes.

Maquinaria tumba estructuras ya derrumbadas por los temblores y remueve lozas de edificios en La Guaira, vecino de la también golpeada capital Caracas y zona cero del doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio.

"Seguimos trabajando, hallando cuerpos, seguimos. No ha sido fácil", contó a la AFP Francisco Sasquia, rescatista voluntario y traductor de 38 años, en el edificio Ocean Beach, en el sector Playa Grande.

El ministerio de Comunicaciones venezolano indicó este sábado que ya hay 2 954 muertos y 16 592 heridos por el doble sismo, de los más fuertes y devastadores de América Latina, que sumió al país en el luto y la desesperación por encontrar a vivos y muertos.

La posibilidad de encontrar sobrevivientes finalizó

En las calles de La Guaira cada vez son menos los socorristas extranjeros en trabajos de búsqueda. Brigadas de Estados Unidos, Chile y otros países comienzan a preparar su partida, dijeron sus equipos el sábado.

Entre ellos están el equipo de rescate del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles y equipos de Florida y Virginia, informaron sus integrantes a la AFP.

La ventana para encontrar sobrevivientes en este tipo de eventos se cierra a las 72 horas o tres días.

Sin embargo, los socorristas rescataron el jueves a un hombre sepultado ocho días bajo las ruinas, una alegría en medio del trágico balance de muertos.