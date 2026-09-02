Tres muertos y varios heridos en un tiroteo en Minneapolis 

Al menos tres personas murieron y varias resultaron heridas en un tiroteo registrado la tarde de este miércoles 2 de septiembre de 2026, en Minneapolis, en el norte de Estados Unidos.

Entre los heridos hay dos agentes de Policía, según confirmaron las autoridades. Estados Unidos, informaron las autoridades en un comunicado.

El gobernador Tim Walz, informó que su equipo de seguridad pública se encuentra respondiendo a la emergencia y que funcionarios estatales están en el lugar apoyando a las autoridades locales.

Además, el Gobernador pidió al público que "rece" por el estado de Minesota, mientras que el director del FBI, Kash Patel, dijo que sus agentes están respondiendo al incidente.

El tiroteo se registró en un complejo de apartamentos en el centro de la ciudad, indicaron las autoridades. Se conoce que el tirador ya fue abatido.

(Noticia en desarrollo...)