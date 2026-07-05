Llegan a Ecuador los restos de tres compatriotas fallecidos en los terremotos de Venezuela

Los restos de ecuatorianos fallecidos fueron repatriados en un vuelo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana

Los restos de tres ciudadanos ecuatorianos que perdieron la vida durante los terremotos registrados en Venezuela llegaron al país en un vuelo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

Las víctimas pertenecían a una misma familia oriunda de Portoviejo, Manabí, que residía en Caracas desde hace más de cuatro décadas.

De acuerdo con la Cancillería, los restos fueron cremados en territorio venezolano.

Se mantienen activos mecanismos de asistencia

En el mismo vuelo, también retornaron al Ecuador 18 ciudadanos que fueron asistidos tras el desastre natural.

De acuerdo con la información de Cancillería, la repatriación se suma a las acciones para atender la emergencia, entre ellas el envío de brigadas de rescate y varios cargamentos de ayuda humanitaria con alimentos, agua, kits de higiene e insumos de primera necesidad.

La Cancillería reiteró que mantiene activos los mecanismos de asistencia para los ecuatorianos que permanecen en Venezuela, incluyendo apoyo consular, emisión de documentos de emergencia, inscripciones de defunción y coordinación para el retorno de quienes soliciten ayuda.

Emergencia en Venezuela

Los terremotos que golpearon Venezuela hace once días dejaron casi 3 000 muertos, según el último balance del sábado 4 de junio, en momentos en que rescatistas extranjeros ponen fin a sus operaciones para encontrar sobrevivientes.

Maquinaria tumba estructuras ya derrumbadas por los temblores y remueve lozas de edificios en La Guaira, vecino de la también golpeada capital Caracas y zona cero del doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio.

El ministerio de Comunicaciones venezolano indicó además, que hay 16 592 heridos por el doble sismo, de los más fuertes y devastadores de América Latina, que sumió al país en el luto y la desesperación por encontrar a vivos y muertos.