Salvavidas adolescente rescata a un niño atrapado por fuerte oleaje en California

Salvavidas rescata a un niño atrapado por el fuerte oleaje en California

Un salvavidas de 16 años protagonizó un dramático rescate en Seabright State Beach, en Santa Cruz, California, después de que un niño fuera arrastrado por el fuerte oleaje y quedara atrapado en el mar.

El adolescente ingresó al agua y logró sujetar al menor mientras enfrentaba las poderosas olas.

La maniobra se prolongó durante varios minutos, hasta que otro salvavidas llegó para ayudarlo a completar el rescate.

El niño fue llevado de regreso a la orilla, donde recibió una evaluación de los paramédicos antes de reunirse con sus padres. Según los reportes, el menor no sufrió lesiones graves.

El momento fue grabado por personas que se encontraban en la playa y posteriormente se difundió ampliamente en redes sociales.

Las imágenes muestran la dificultad del rescate debido a la fuerza de las olas y las condiciones cambiantes del océano.

El incidente ocurrió durante un periodo de oleaje peligroso en la costa de California, provocado por grandes marejadas asociadas a la actividad de los sistemas tropicales Fausto y Genevieve.

Las autoridades emitieron advertencias para los bañistas y recomendaron extremar precauciones en las playas.

El rescate también generó llamados para reconocer la labor de los salvavidas como parte de los equipos de respuesta ante emergencias.

El presidente estadounidense, Donald Trump, elogió públicamente la actuación del joven y anunció su intención de invitarlo a él y a su familia a la Casa Blanca para recibir un reconocimiento.

Las autoridades recordaron que, ante una persona en peligro en el mar, no se recomienda que los bañistas intenten realizar un rescate por su cuenta, debido al riesgo de ser arrastrados también por las corrientes y el oleaje.