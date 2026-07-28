Alerta por nueva modalidad de robo en Quito: usan datafast para vaciar cuentas con tarjetas

Un hombre fue detenido con seis datafast en para realizar consumos con tarjetas robadas.

Hay alerta por una nueva modalidad de robo en Quito. Un hombre fue detenido con seis datafast por presuntamente integrar una organización delictiva que utilizaba tarjetas de crédito y débito robadas para realizar consumos a través de datáfonos.

La Policía Nacional confirmó este martes 28 de julio de 2026 que el hombre, de nacionalidad ecuatoriana, operaba bajo la modalidad conocida como "lancero", dedicada al robo de billeteras y pertenencias personales en espacios públicos.

Tras los robos, realizaba inmediatamente consumos con tarjetas de crédito o débito de las víctimas a través de los seis datafast que portaba. El caso fue detectado durante el operativo Apolo 34 en los distritos Manuela Sáenz y Eugenio Espejo, en Quito.

"Era lancero, robaba las billeteras y obtenía tarjetas de crédito y débito para hacer la mayor cantidad de consumos. El dinero se enviaba hacia la provincia del Guayas, específicamente a Guayaquil", señaló León en declaraciones a la prensa.

La Policía Nacional indicó que las investigaciones continuarán a través de la Policía Judicial para identificar y localizar al resto de integrantes de la presunta organización delictiva.

La aprehensión se concretó en el distrito Manuela Sáenz gracias a las denuncias presentadas por la ciudadanía mediante los canales habilitados por la institución policial.

Operativo Apolo 34 deja 18 detenidos

Como parte del operativo desarrollado en Quito, la Policía Nacional reportó la aprehensión de 18 personas por diferentes delitos e infracciones.

Además, 25 ciudadanos extranjeros serán deportados tras los procedimientos realizados durante la intervención. Del total, 17 son de nacionalidad colombiana, siete venezolanos y un haitiano.

Las autoridades también informaron sobre la recuperación de un vehículo y dos motocicletas que habían sido reportados como robados.

Entre los objetos decomisados constan 46 armas blancas, cuya tenencia será investigada dentro de los procedimientos policiales correspondientes.