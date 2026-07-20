Un adolescente murió en España en celebraciones por la victoria en el Mundial

Un niño muere al colapsar una fuente durante los festejos por el Mundial

Un adolescente de 13 años murió en Ciudad Rodrigo, en la provincia de Salamanca (oeste), al derrumbarse una fuente durante las celebraciones por la victoria de España en la final del Mundial celebrada el domingo, anunció el ayuntamiento local.

"Lo que tenía que haber sido una celebración por la victoria en el Mundial de Fútbol de la Selección Española se ha convertido en una tragedia", publicó el ayuntamiento en Facebook, donde expresa sus condolencias por la muerte por un niño "de 13 años" y desea una pronta recuperación "a los demás heridos".

El peso de la euforia: Así colapsó la fuente

Según los medios españoles, varias personas se subieron a una fuente que se derrumbó por el peso.

La victoria de la Roja, la selección nacional, frente a Argentina, dieciséis años después de su primer título en un mundial, dio lugar a explosiones de alegría en toda España.

Con bocinas, vuvuzelas, fuegos artificiales, gritos y saltos, todo el país estalló de júbilo al sonar el pitido final en una fiesta nacional que se prolongó hasta avanzadas horas de la madrugada.

Calles llenas de basura y Madrid a la espera

El lunes por la mañana, el centro de Madrid estaba cubierto de basura, latas de cerveza y vidrios rotos que el servicio de mantenimiento municipal se afanaba en limpiar para que todo esté listo antes de la llegada de los jugadores, prevista a mediodía.

La selección española desfilará por el centro de la capital hasta la plaza de Cibeles, sede del ayuntamiento.