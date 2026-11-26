Jombriel fue seleccionado por la Academia Latina de la Grabación para participar en Latin Grammy Sessions: Next Up.

La música ecuatoriana sigue ganando espacio en escenarios internacionales. Esta vez, el protagonista es Jombriel, el artista esmeraldeño que fue seleccionado por la Academia Latina de la Grabación para participar en 'Latin Grammy Sessions: Next Up', una producción que reúne a nuevos talentos de la música latina.

El episodio se estrenó el miércoles 25 de noviembre de 2026 y muestra cómo pasó de soñar con ser futbolista a convertirse en uno de los exponentes de la música urbana nacional con proyección internacional.

De vender arroz con leche a llegar a los Latin Grammy

Antes de alcanzar popularidad con canciones como 'Parte y Choke' y 'Vitamina', Jombriel tuvo que buscar alternativas para financiar sus primeras grabaciones.

Durante la entrevista con la Academia Latina de la Grabación, el cantante contó que vendía arroz con leche y otros productos de un dólar para reunir dinero y pagar su primera producción musical.

El artista también recordó que, después de graduarse del colegio, decidió darse un año para intentar construir una carrera en la música. Si no conseguía resultados, tenía previsto ingresar a la universidad.

Sus primeros acercamientos al freestyle y su interés por ritmos como el dancehall marcaron el desarrollo de su propuesta musical.

Jombriel interpretó 'Vitamina' en una sesión especial

El esmeraldeño también tuvo la oportunidad de presentar su música en el nuevo estudio de la Academia Latina de la Grabación, ubicado en Miami.

Durante la producción interpretó una versión acústica de 'Vitamina', una de sus canciones más conocidas.

Además, compartió cómo nació este tema durante una sesión de composición en Quito, junto a su productor Jota.

Según relató, inicialmente buscaban crear una canción romántica, pero decidieron cambiar de dirección y apostar por un ritmo pensado para bailar y disfrutar.

Más ecuatorianos que brillan en la música internacional

Jombriel no es el único artista ecuatoriano que está llevando su talento a escenarios internacionales. Durante 2026, otros cantantes nacionales han conseguido reconocimientos, nominaciones y presentaciones en importantes eventos musicales fuera del país.

Dayanara Peralta: ganó un premio internacional. La cantante guayaquileña obtuvo el reconocimiento a Mejor Artista Región Andina en los Premios Heat 2026, celebrados el 5 de noviembre en Puerto Vallarta, México. Además, participó en el homenaje musical a la puertorriqueña Olga Tañón

Andreína Bravo: dos nominaciones y una presentación en México. La artista ecuatoriana fue nominada a Mejor Artista Región Andina y Fandom del Año en los Premios Heat 2026. Durante la ceremonia, también presentó su colaboración 'La propuesta', junto al cantante colombiano YoSoyArango.

Juan Fernando Velasco: nominado a Álbum del Año. El cantautor ecuatoriano consiguió una nominación en los Premios Heat 2026 por ' Julio eterno' , un proyecto musical dedicado a rendir homenaje al legado del cantante ecuatoriano Julio Jaramillo .

nominado a Álbum del Año. El cantautor ecuatoriano consiguió una nominación en los por , un proyecto musical dedicado a rendir homenaje al legado del cantante ecuatoriano . Álex Ponce: El cantante quiteño ha logrado posicionar sus canciones en listas internacionales de plataformas musicales como Spotify y Billboard. Además, obtuvo una nominación en la categoría Nueva Generación Masculina de los Premios Juventud y ha realizado presentaciones fuera del país.

Desde el pop hasta la música urbana, los artistas ecuatorianos continúan ampliando su presencia en la industria musical internacional, a través de nuevas producciones, colaboraciones y reconocimientos.