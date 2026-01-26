ONG Foro Legal confirma 266 excarcelaciones en Venezuela

Familiares de presos políticos participando en una vigilia frente a la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), en Caracas (Venezuela).

El panorama de los derechos humanos en Venezuela muestra un nuevo balance este lunes. La ONG Foro Penal, referente en la defensa de los denominados presos políticos, informó que ha logrado confirmar la liberación de 266 personas desde que el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunciara un proceso de excarcelaciones el pasado 8 de enero.

Verificación en tiempo real

Alfredo Romero, presidente del Foro Penal, detalló a través de sus redes sociales que esta cifra corresponde al corte de las 09:00 hora local de este lunes. Romero enfatizó que el equipo de abogados y activistas se mantiene en el terreno, ya que todavía están en proceso de validar otros casos registrados durante el fin de semana.

Por su parte, el vicepresidente de la organización, Gonzalo Himiob, confirmó a la agencia EFE que desde la madrugada del domingo se ha observado un flujo constante y "un número importante" de personas que han abandonado los centros de reclusión.

Discrepancia en las cifras oficiales

El proceso, que fue impulsado inicialmente por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, ha estado marcado por la falta de detalles técnicos. Aunque el chavismo habló originalmente de una medida humanitaria amplia, no se han publicado listados oficiales con nombres o condiciones específicas de libertad.

Gobierno: La mandataria encargada afirmó recientemente que la cifra de liberados asciende a 626 personas.

La mandataria encargada afirmó recientemente que la cifra de liberados asciende a 626 personas. Foro Penal: Ha verificado rigurosamente 266 casos hasta la mañana de este lunes.

Ha verificado rigurosamente 266 casos hasta la mañana de este lunes. Oposición (PUD): Reporta haber verificado 277 excarcelaciones hasta el cierre del domingo.

Centenares de detenidos en espera

A pesar de las liberaciones recientes, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) recordó que la crisis de detenciones por motivos políticos está lejos de terminar. Según sus registros, todavía quedan más de 835 ciudadanos tras las rejas, lo que mantiene la presión sobre la mesa de negociación y los mecanismos de observación internacional.

Las próximas horas serán cruciales para determinar si el ritmo de las excarcelaciones se mantiene y si estas incluyen a figuras clave del activismo y la política nacional.