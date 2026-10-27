Comisión de la ONU acusa a Israel de graves crímenes contra palestinos en Cisjordania

Ataques en la Franja de Gaza causan el desplazamiento de miles de personas

Un informe de la comisión de investigación del Consejo de Derechos de la ONU determinó que Israel cometío crímenes de lesa humanidad en contra de la población palestina de Cisjordania.

Este nuevo reporte señala que Israel perpetró exterminio contra la población palestina y advirte que la escalada militar forma parte de una estrategia para ampliar el control territorial para desplazar a los habitantes de la región.

El organismo también denunció la persistencia de acciones genocidas en la Franja de Gaza a pesar del alto al fuego acordado en octubre de 2025.

Las investigaciones se enmarcan en el mandato de la Comisión Internacional Independiente de Investigación, que se estableció en 2021 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para esclarecer las violaciones de los derechos en los territorios palestinos ocupados.

Desde esa fecha la comisión ha realizado un seguimiento de los acontecimientos, lo que ha permitido documentar el incremento de la violencia durante los últimos tres años desde el estallido del conflicto.

Los crímenes que registró la investigación

El informe detalla que fuerzas israelíes y colonos han incurrido en múltiples delitos tipificados por el derecho internacional.

Tortura, violación y agresiones contra la capacidad reproductiva para someter a la población son varios de los delitos que se ennumeran.

Los investigadores recalcan que los niños constituyen uno de los sectores más vulnerables al registrarse muertes intencionales, además de graves traumas físicos y psicológicos, los cuales configuran persecución por motivos de edad.

Además, la presión militar ha provocado que, para agosto de 2026, el número de desplazamientos internos ascienda a 34 176 personas, marcando el mayor éxodo forzoso en el territorio desde la guerra de 1967.

Otros hallazgos del informe de la ONU y críticas a Palestina

António Guterres, secretario general de la ONU, advirtió desde El Cairo sobre la expansión acelerada de asentamientos israelíes y señaló que estas acciones acercan a la región al umbral de una limpieza étnica y comprometen la viabilidad de la solución al conflicto entre los dos Estados.

Además de esas declaraciones de la máxima autoridad de la ONU, el informe de la comisión también cuestiona a Palestina, y señala que reprimir la disidencia interna y omitir investigaciones sobre los abusos cometidos por sus propias fuerzas de seguridad van en contra de los derechos.

El informe cierra con un llamado urgente al desmantelamiento de las colonias y al cumplimiento de las normativas de la Corte Internacional de Justicia.