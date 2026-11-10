Bendicen el avión que trasladará al papa León XIV durante su visita apostólica a Perú

Latam presento el Airbus320neo con el que trasladará al Papa León XIV durante su visita a Perú.

La visita apostólica del papa León XIV al Perú implica un despliegue logístico especial para garantizar sus desplazamientos por distintas regiones del país.

Como parte de los preparativos, el nuncio apostólico Paolo Rocco Gualtieri encabezó la ceremonia de bendición del avión que estará a cargo de trasladar al Santo Padre durante su recorrido.

El acto se realizó en el nuevo Centro de Mantenimiento de Línea de Latam Airlines Perú, ubicado en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

La aeronave destinada a los desplazamientos nacionales es un Airbus A320neo, cuyo fuselaje luce una imagen de 50 metros cuadrados que combina el escudo papal, el logotipo oficial de la visita y la figura del Pontífice junto a santos peruanos.

La instalación del vinilo demandó más de 18 horas de trabajo y se utilizó un material diseñado para resistir velocidades de hasta 900 kilómetros por hora y altitudes de 10 000 metros.

Una cabina acondicionada especialmente para el Pontífice

La preparación también contempla detalles en el interior de la aeronave. Cada asiento incorpora cabezales con el escudo papal, además de almohadas, frazadas y neceseres con productos esenciales para el viaje.

A esto se suma un menú diseñado en colaboración con los chefs peruanos James Berckemeyer y Aldo Yaranga, que incluye ingredientes representativos de las regiones que visitará León XIV.

Chiclayo, Cusco y Pucallpa forman parte del itinerario

El recorrido aéreo comenzará el viernes 13 de noviembre, cuando el Pontífice viaje desde Lima hacia Chiclayo, ciudad donde desarrolló parte importante de su labor pastoral. El domingo 15 continuará hacia Cusco y posteriormente Pucallpa, antes de regresar a Lima.

Para estos desplazamientos se utilizará el Airbus A320neo, con capacidad para 180 pasajeros. El lunes 16, León XIV emprenderá su regreso a Roma a bordo de un Boeing 787-9 Dreamliner.

Más de 600 personas participan en el operativo

La preparación de esta misión involucra a equipos de operaciones, mantenimiento, aeropuertos y seguridad, además de proveedores aliados y autoridades peruanas.

Ocho pilotos y más de 20 tripulantes de cabina forman parte de la coordinación, que reúne a más de 600 personas.

Durante la presentación de la aeronave, Manuel van Oordt, gerente general de Latam Airlines Perú, calificó como un honor y una profunda responsabilidad trasladar al Santo Padre durante su visita histórica al país.

Roberto Alvo, CEO del Grupo Latam Airlines, también destacó el vínculo especial que León XIV mantiene con el Perú y el compromiso de los equipos que participarán en esta operación.

¿Qué actividades cumplirá el papa León XIV en Perú?

El Pontífice llegará a Lima este miércoles 11 de noviembre. Su arribo está previsto para las 17:30 en la Base Aérea del Grupo 8, en el Callao.

Posteriormente, se trasladará al Palacio de Gobierno, donde se realizará la ceremonia de bienvenida y una visita protocolar con la presidenta Keiko Fujimori.

La jornada concluirá con un encuentro con autoridades y representantes de la sociedad civil en el Gran Teatro Nacional.

El jueves 12 participará en encuentros con representantes de la Iglesia peruana y en actividades religiosas en el Centro Histórico de Lima. Por la tarde, presidirá una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional.

El viernes 13, el Papa viajará a Chiclayo, donde celebrará una misa en las Pampas de Pimentel y mantendrá encuentros con representantes de la Iglesia y del mundo universitario.

El sábado 14 llegará a Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, para encabezar una celebración religiosa.

El domingo 15 visitará Cusco y Pucallpa, donde se reunirá con fieles, representantes de la piedad popular y comunidades amazónicas.

Finalmente, el lunes 16 regresará a Lima para visitar la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y celebrar una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas.

La visita apostólica concluirá con una ceremonia de despedida en la Base Aérea del Callao. Posteriormente, León XIV partirá rumbo a Roma a las 13:45.