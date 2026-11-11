Chaqueta de Michael Jackson en Thriller podría venderse por USD 10 millones: ¿cuándo será la subasta?

La icónica chaqueta roja y negra de Michael Jackson, utilizada en el videoclip de Thriller, será subastada el 7 de diciembre de 2026.

Una de las prendas más reconocidas de la historia de la música volverá a estar en manos de coleccionistas. La chaqueta original que Michael Jackson utilizó en el videoclip de Thriller será subastada el 7 de diciembre de 2026, en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

La casa Julien's Auctions estará a cargo de la venta, que podría superar los USD 10 millones, según las expectativas difundidas sobre el valor de la pieza.

No sería la primera vez que la chaqueta alcanza una cifra millonaria. En junio de 2011 fue adquirida por el empresario estadounidense Milton Verret por aproximadamente USD 1,8 millones.

Sin embargo, la casa de subastas no ha publicado una estimación oficial del precio de la prenda, por lo que los USD 10 millones siguen siendo una proyección y no un valor confirmado.

¿Qué hace tan especial a la chaqueta de Michael Jackson?

La prenda roja y negra fue diseñada por Deborah Nadoolman Landis para el videoclip de Thriller, dirigido por John Landis y estrenado en 1983.

Durante la grabación se utilizaron dos chaquetas originales. La que será subastada corresponde a las escenas en las que Jackson aparece sin el maquillaje de zombi, mientras que la segunda fue modificada para las secuencias de transformación.

Además, la chaqueta conserva dedicatorias del cantante a Michael Bush y Dennis Tompkins, integrantes de su equipo de vestuario.

Su diseño, caracterizado por hombros pronunciados, franjas negras y cuero rojo, se convirtió en un símbolo de la cultura popular y ha sido reproducido durante décadas en disfraces, espectáculos y homenajes.

¿Qué otros objetos de Michael Jackson serán subastados?

La venta forma parte de 'Michael Jackson: The Fashion Legacy', una colección que reúne más de 100 artículos relacionados con la carrera del cantante.

Entre los objetos destacados se encuentran: