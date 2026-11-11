Compresor de aire acondicionado amenaza con caer sobre la vereda en el centro de Guayaquil

Un compresor de aire acondicionado amenaza con caer sobre la vereda de un edificio ubicado en las calles P. Icaza y José Córdova, en el centro de Guayaquil. La situación genera preocupación entre los transeúntes, debido a que el equipo permanece en una posición inestable y aparentemente está sostenido por un solo cable.

Durante la mañana de este miércoles 11 de noviembre de 2026, los administradores del inmueble realizaron varias acciones preventivas para evitar posibles accidentes.

Entre ellas, solicitaron la presencia del Cuerpo de Bomberos y de agentes de Segura EP, quienes acudieron al sitio para colaborar con el resguardo de la zona.

Como medida de seguridad, el área exterior de la vereda fue acordonada para impedir que los peatones circulen por el tramo que se encuentra debajo del compresor. Además, se pidió a los propietarios de los vehículos estacionados en el lugar que los retiraran para evitar posibles daños.

¿Por qué el compresor amenaza con caer?

Según explicaron los administradores del edificio, el espacio donde se encuentra el equipo funcionaba anteriormente como una oficina, pero lleva bastante tiempo sin utilizarse.

La persona que arrendaba el inmueble dejó varios enseres y electrodomésticos en su interior, entre ellos equipos de aire acondicionado. Además, los administradores señalaron que existe una deuda pendiente relacionada con el arrendamiento del espacio.

Las lluvias y la falta de mantenimiento habrían contribuido al deterioro de la estructura metálica que sostenía el compresor. El equipo cedió y quedó en una posición que representa un riesgo para quienes circulan por el sector.

¿Cómo retirarán el compresor?

Los administradores informaron que durante la tarde de este miércoles buscarían retirar el equipo con la intervención de un técnico especializado, quien llegó al lugar para coordinar el procedimiento.

La maniobra contempla la utilización de un arnés de seguridad y la extracción del compresor desde una ventana del primer piso del edificio.

Mientras se concreta el retiro, el área permanecerá acordonada para evitar que los peatones se acerquen al sitio.

El inmueble está ubicado cerca de la avenida 9 de Octubre, en una zona de alta circulación peatonal. Por ello, las medidas preventivas buscan evitar que el desprendimiento del equipo provoque lesiones o daños materiales.