Papa León XIV reúne a 700 000 personas en misa multitudinaria en París

El papa León XIV presidió una misa en la plaza de la Concordia, en París, que reunió a 700 000 personas antes de continuar su visita hacia Lourdes.

El papa León XIV cumplió este sábado 26 de septiembre su segundo día de visita oficial en Francia con una misa multitudinaria en París que reunió a 700 000 personas, según el Vaticano.

La ceremonia se celebró en la plaza de la Concordia , mientras millas de fieles siguieron la eucaristía también desde los Campos Elíseos y otras zonas habilitadas. Antes de la misa, el pontífice recorrió unos 2,5 kilómetros de la avenida a bordo del papamóvil y realizó breves paradas para bendecir a algunos niños.

Mensaje sobre la felicidad

Durante su homilía, León XIV reflexionó sobre la búsqueda de felicidad y cuestionó que esta se limita a los bienes materiales y a las satisfacciones inmediatas.

El pontífice sostuvo que incluso después de alcanzar metas personales puede permanecer una sensación de vacío y pidió a los asistentes preguntarse qué buscan realmente en la vida. También llamó a los católicos franceses a compartir su fe y llevar esperanza a quienes atraviesan momentos de desánimo.

Segunda jornada en Francia

La agenda del Papa comenzó este sábado con una visita a Maison Bakhita, un centro de acogida e integración social por el que han pasado más de 2.500 migrantes de unos 80 países desde 2020. También tenía previsto reunirse con miembros de la Asamblea Sinodal Provincial, catecúmenos y neófitos en el Instituto Católico de París.

La jornada anterior terminó con una vigilia en el Estadio de Francia, donde participaron alrededor de 80.000 jóvenes. Además, unas 300.000 personas salieron a las calles para observar el paso del papamóvil durante su primer día en París.

El Papa viaja a Lourdes

Tras finalizar la misa, León XIV continuará su recorrido hacia Lourdes, en el suroeste de Francia. Está previsto que presida una oración en la gruta de las Apariciones de Massabielle , en el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes.

Esta es la primera visita del Estado de León XIV a Francia y la primera visita oficial de un jefe del Vaticano al país en 18 años. El viaje se extenderá hasta el 28 de septiembre.