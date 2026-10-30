70 motocicletas y un automóvil retenidos durante operativo por la ‘Rodada del Terror’ en Guayaquil 

Las autoridades realizaron un operativo en el que se detuvo decenas de motocicletas en Guayaquil.

Un total de 70 motocicletas y un automóvil fueron retenidos durante un operativo de control por la denominada ‘Rodada del Terror’ en Guayaquil. La intervención se desarrolló con la participación de agentes de tránsito, policías y militares.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó este viernes 30 de octubre de 2026 que los controles se desplegaron en distintos puntos de la ciudad para verificar el cumplimiento de las normas de tránsito.

Durante las inspecciones, los agentes identificaron motocicletas y otros vehículos que circulaban sin placas, con matrículas que no estaban vigentes y con placas presuntamente adulteradas.

Estas irregularidades motivaron la retención de 71 vehículos, según el balance difundido por la entidad municipal.

Controles por la ‘Rodada del Terror’ en Guayaquil

El operativo se realizó en el contexto de la denominada ‘Rodada del Terror’, una actividad que reúne a motociclistas para circular en grupo por las calles de la ciudad.

La ATM aclaró que participar en una movilización de motociclistas no constituye, por sí solo, una infracción de tránsito. Sin embargo, los conductores deben cumplir con los requisitos legales para circular.

"Movilizarse en grupo no es una infracción, incumplir la ley sí", señaló la entidad.

Las autoridades no precisaron los sectores específicos donde se efectuaron las retenciones ni el número de conductores sancionados.

Tampoco se informó si durante los controles se registraron personas detenidas por posibles infracciones penales relacionadas con la adulteración de placas.

La ATM indicó que mantiene acciones coordinadas con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para reforzar los controles vehiculares en Guayaquil.