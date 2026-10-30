Qué es la regla Good Behavior que aplica la MLS y por la cual Messi no será suspendido

El delantero argentino del Inter Miami, Lionel Messi (n.º 10), celebra tras marcar el tercer gol de su equipo durante un partido de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS)

Lionel Messi podrá jugar este domingo con Inter Miami ante New England Revolution, pese a haber recibido su quinta tarjeta amarilla de la temporada regular en el empate 2-2 contra FC Cincinnati. La razón está en una particular disposición del reglamento de la MLS conocida como “Good Behavior Incentive” o incentivo por buen comportamiento.

La razón está en una particular disposición del reglamento de la MLS conocida como “Good Behavior Incentive” o incentivo por buen comportamiento.

La regla establece que un jugador reduce automáticamente una tarjeta amarilla de su acumulación disciplinaria cada vez que disputa cinco partidos consecutivos sin recibir una sanción adicional. El beneficio puede aplicarse hasta tres veces durante la temporada regular.

¿Qué ocurrió con Messi?

El capitán de Inter Miami había recibido amarillas ante Colorado Rapids, Orlando City, Nashville SC y Atlanta United. La tarjeta que recibió frente a Cincinnati fue, en su registro original, la quinta de la temporada.

Sin embargo, Messi ya había cumplido dos períodos de cinco o más partidos sin recibir una amonestación. Por ello, dos de esas tarjetas fueron descontadas de su acumulación disciplinaria. La amarilla ante Cincinnati elevó su acumulación efectiva a tres, y no a cinco.

Esto es importante porque, según las reglas de la MLS, la quinta tarjeta amarilla acumulada normalmente provoca una suspensión de un partido.

Las tarjetas que fueron descontadas no desaparecen del historial disciplinario del jugador; simplemente dejan de contar para alcanzar el umbral que genera una suspensión por acumulación.

Así, Messi está habilitado para enfrentar el domingo 1 de noviembre a New England Revolution, en la jornada 33 de la temporada regular. El partido está programado para las 20:00 (hora de Ecuador).