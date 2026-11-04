Elecciones 2027 en Ecuador: estos son los cuatro temas de los debates electorales

Los consejeros del CNE definieron los ejes temáticos que se tratarán en los debates de las elecciones seccionales.

Los candidatos que participarán en los debates de las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) 2027 deberán responder preguntas sobre seguridad ciudadana, servicios públicos, economía local y manejo de los recursos públicos.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) dio a conocer este miércoles 4 de noviembre de 2026 los cuatro ejes temáticos que guiarán Ecuador Debate 2027. Además, entregó 180 preguntas a los moderadores que participarán en estos encuentros.

La presentación estuvo a cargo del Comité Nacional de Debates Electorales, que definió los temas sobre los cuales los aspirantes deberán exponer sus propuestas y contrastar sus planteamientos.

¿Cuáles serán los temas de los debates electorales de 2027?

Los debates se desarrollarán alrededor de cuatro ejes que abordan problemas relacionados con la gestión de los gobiernos locales y las necesidades de la ciudadanía.

Desarrollo territorial, servicios públicos y riesgos: Propuestas relacionadas con la planificación territorial, los servicios básicos y la gestión de riesgos. Seguridad ciudadana y convivencia: Planteamientos de los candidatos frente a la inseguridad y los problemas de convivencia. Integridad y buen uso de los recursos públicos: Propuestas sobre transparencia, administración de fondos públicos y prevención de irregularidades. Desarrollo económico local y oportunidades: Iniciativas para impulsar la economía, la producción y las oportunidades en los territorios.

Los cuatro temas serán la base para las intervenciones de los participantes durante los encuentros electorales.

¿Quién elaborará las preguntas para los candidatos?

El CNE estableció dos mecanismos para la formulación de preguntas, de acuerdo con el Manual de Debates Electorales.

En los ejes de desarrollo territorial y desarrollo económico local, las preguntas serán formuladas por los propios candidatos.

Mientras tanto, las preguntas sobre seguridad ciudadana y buen uso de los recursos públicos fueron elaboradas por el Comité Nacional de Debates Electorales.

Para estos dos últimos ejes, el organismo preparó un total de 180 preguntas, que fueron entregadas oficialmente a los moderadores en sobres sellados.

El procedimiento se desarrolló con la presencia de Manuel Pérez Acuña, notario septuagésimo séptimo del cantón Quito, quien dio fe de la entrega.

CNE pide debates centrados en propuestas y argumentos

Durante la presentación, el presidente del CNE, José Cabrera, señaló que estos espacios deben permitir a los electores conocer las propuestas de quienes aspiran a ocupar cargos de elección popular.

“La ciudadanía merece un debate en el que prevalezcan los argumentos sobre las descalificaciones, las propuestas sobre los discursos vacíos y la información sobre la confrontación”, manifestó.

Cabrera también destacó la importancia de que los candidatos puedan expresar sus diferencias y responder a los principales desafíos del país.