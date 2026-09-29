Caso Blanqueo Fito: los años de cárcel que enfrentan la esposa e hija de alias 'Fito'

Caso Blanqueo Fito: Esposa e hija de alias 'Fito' se enfrentan hasta 13 años de prisión tras su detención en Colombia.

Inda Peñarreta y Michelle Macías, esposa e hija de José Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito', fueron capturadas en Colombia y deportadas a Ecuador para reanudar el proceso penal en su contra por el delito de lavado de activos.

Ambas permanecían prófugas de la justicia y contaban con notificación roja de Interpol.

Aunque en marzo de 2026 fueron llamadas a juicio dentro del denominado Caso Blanqueo Fito, la etapa de juzgamiento se encontró suspendida para ellas debido a su condición de prófugas.

Con su captura y posterior retorno al país, la causa se reactivará de forma inmediata.

Fiscalía obtiene sentencia condenatoria contra 6 personas naturales y 2 jurídicas por lavado de activos en mayo de 2026. Fiscalía

¿A cuántos años de cárcel se enfrenta?

De acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la acusación sostenida por la Fiscalía General del Estado contempla varias penas privativas de libertad:

Sanción base por lavado de activos

El artículo 317 (inciso primero y tercero) del COIP sanciona este delito con penas de 10 a 13 años de prisión cuando el monto de los activos lavados supere los 200 salarios básicos unificados.

Asimismo, cuando la actividad se haya ejecutado a través de la utilización de personas jurídicas, grupos de crimen organizados o instituciones del sistema financiero.

Proceso ya con sentenciados

El marco legal utilizado es el mismo con el que la Fiscalía obtuvo en mayo de 2026 la condena contra otras seis personas naturales y dos jurídicas vinculadas a la red económica.

La misma financiaba y blanqueaba los recursos del grupo delictivo de alias 'Fito'.

ntecedentes y proceso de extradición

Inda Peñarreta y Michelle Macías son señaladas por la Fiscalía como piezas clave en la estructura de ocultamiento, transferencia y reintroducción de fondos de origen ilícito en el sistema financiero ecuatoriano.

Tras su detención en territorio colombiano por parte de las autoridades de ese país en coordinación con Interpol, las instituciones judiciales de Ecuador iniciaron de inmediato los trámites de extradición.

La Fiscalía informó que una vez que pisen suelo ecuatoriano, se instalará la audiencia de juicio que quedó pendiente en marzo de 2026.