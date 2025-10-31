El presidente Donald Trump dice que EE.UU. no planea ejecutar ataques contra Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado ataques contra presuntas 'narcolanchas' en el Caribe y el Pacífico

El presidente Donald Trump afirmó, este viernes 31 de octubre del 2025, que Estados Unidos no planea atacar a Venezuela, mientras que Caracas teme que el despliegue militar de EE.UU en el Caribe tenga como objetivo derrocar al régimen de Nicolás Maduro.

Estados Unidos desplegó ocho buques de su Marina de Guerra en el Caribe, envió aviones de combate furtivos F-35 a Puerto Rico y un grupo de ataque de portaaviones se dirige a la región. Según Washington, esta fuerza militar busca combatir el narcotráfico.

"No", respondió Trump cuando un periodista a bordo del Air Force One le preguntó sobre información que apuntaban a que estaba evaluando una ofensiva contra Venezuela.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, transmitió el mismo mensaje en respuesta a un artículo del Miami Herald que afirmaba que las fuerzas de Washington estaban listas para atacar el país sudamericano.

"Sus 'fuentes', que dicen tener 'conocimiento de la situación', los engañaron para que escribieran una noticia falsa", afirmó Rubio en una publicación en X.

Estados Unidos confirmó ataque a cuatro lanchas; murieron 14 personas

Estados Unidos inició a principios de septiembre una campaña de ataques contra embarcaciones supuestamente dedicadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, que ha dejado al menos 62 muertos y destruido 14 barcos y un semisumergible.

El gobierno de Trump presenta a las pequeñas embarcaciones como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos debido a las drogas que supuestamente transportan.

Pero expertos afirman que los ataques constituyen ejecuciones extrajudiciales, incluso si se trata de narcotraficantes probados.

Además de los recursos militares desplegados en la región, Washington ha realizado múltiples demostraciones de fuerza con bombarderos B-52 y B-1B sobrevolando cerca de la costa de Venezuela. La más reciente ocurrió el lunes 27 de octubre del 2025.

Las tensiones regionales se han intensificado como consecuencia de los ataques y el despliegue militar. Venezuela afirma que Estados Unidos conspira para derrocar al presidente Maduro, quien acusa a Washington de "fabricar una guerra".