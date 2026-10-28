Alerta por lluvias y tormentas eléctricas en Quito durante la tarde de este miércoles

Inamhi prevé lluvias de mayor intensidad en el noroccidente de Pichincha y tormentas en Quito para este miércoles 28 de octubre de 2026

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió los pronósticos del tiempo para Quito y la provincia de Pichincha de este miércoles 28 y la madrugada del jueves 29 de octubre de 2026.

Para la capital, Quito, se prevé una mañana con cielo parcialmente nublado y temperaturas máximas que oscilarán entre los 20 °C y 24 °C. Hacia la noche y madrugada, la temperatura descendiente se ubicará entre los 9 °C y 12 °C , con intervalos de cielo ocasionalmente nublados y lloviznas aisladas.

Sin embargo, durante la tarde las condiciones variarán a cielo nublado, con presencia de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas.

Asimismo, las autoridades advierten que el nivel de radiación ultravioleta (UV) se mantendrá en niveles "Muy Alto" en la ciudad durante las horas de la mañana.

Por lo que las autoridades aconsejan tomar precauciones de protección solar antes del inicio de las precipitaciones.

El clima en Pichincha

En el resto de la provincia, el reporte oficial del INAMHI anticipa variaciones significativas en la intensidad de las lluvias y las temperaturas:

Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado, San Miguel de los Bancos

Paara estos cantones el Inamhi pronostica lluvias ocasionales de mayor intensidad.

Las temperaturas máximas alcanzarán entre los 29 °C y 32 °C, mientras que las mínimas durante la noche se situarán entre los 22 °C y 24 °C.

Mejía

Las temperaturas en esta zona son: máximas de 19 °C a 21 °C y mínimas nocturnas de 5 °C a 8 °C, con cielo nublado y presencia de lluvias.

Valles y sector Oriental

Rumiñahui, Pedro Moncayo, Cayambe

Estos cantones tendrán máximas de 21 °C a 25 °C y mínimas durante la madrugada de 7 °C a 11 °C, con precipitaciones de diversa intensidad durante la tarde.

Se recomienda a la ciudadanía conducir con precaución ante la calzada mojada, prever posibles acumulaciones de agua en las vías y llevar consigo paraguas y abrigo.