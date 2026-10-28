¿Hay ecuatorianos entre las víctimas del choque de trenes en Toledo?; Esto dice la Embajada

El choque de dos trenes en Toledo provocó decenas de muertos y heridos.

La Embajada de Ecuador en España se pronunció este miércoles 28 de octubre de 2026, tras el fatal choque de dos trenes de alta velocidad en Toledo, que dejó al menos 64 personas fallecidas y 179 heridas, según los últimos reportes.

La representación diplomática informó que todavía no se ha confirmado si hay ciudadanos ecuatorianos entre las víctimas del accidente ocurrido en la localidad de Urda, en la línea ferroviaria Madrid-Sevilla.

En un comunicado oficial, la Embajada señaló que las autoridades españolas aún no habían completado la identificación de los fallecidos y heridos, por lo que se desconocía su nacionalidad.

La delegación ecuatoriana aseguró que permanece pendiente de la información que proporcionen las autoridades españolas para determinar si hay compatriotas afectados y, de ser necesario, ofrecer asistencia consular.

El pronunciamiento también incluyó un mensaje de solidaridad con los familiares de las víctimas de la tragedia ferroviaria.

¿Qué ocurrió en el choque de trenes en Toledo?

El accidente se registró alrededor de las 08:54 de este miércoles, hora de España, cuando un tren AVE de Renfe que cubría la ruta Madrid-Sevilla chocó por alcance contra un convoy de la compañía Iryo que se encontraba detenido en la vía.

Según información difundida por RTVE, en el tren de Renfe viajaban aproximadamente 397 pasajeros, mientras que en el de Iryo se encontraban 147 personas.

El impacto provocó el descarrilamiento de varios vagones y obligó a desplegar un amplio operativo de rescate. Las autoridades españolas advirtieron que el número de víctimas mortales podría aumentar a medida que avanzaran las labores de búsqueda.

El Gobierno de Castilla-La Mancha activó su plan territorial de emergencias y solicitó la intervención de la Unidad Militar de Emergencias para apoyar las tareas de atención a los afectados