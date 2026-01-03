Decenas protestan en Estados Unidos por acción militar en Venezuela; alcalde de NY critica a Trump

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, tildó este sábado de "acto de guerra" y "violación del derecho federal e internacional" la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Mamdani, habló en una rueda de prensa en el distrito de Brooklyn, donde señaló que dejó claro en la llamada su desacuerdo con "la persecución de un cambio de régimen" en Venezuela.

Según el líder progresista, la conversación entre ambos fue "franca y directa".

Mamdani, que asumió el pasado jueves como alcalde de la Gran Manzana, dijo también en un comunicado que la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, es un "acto de guerra".

En un mensaje publicado en X, Mamdani advirtió de que esta "operación unilateral para cambiar el régimen venezolano" no solo afecta a terceros países, sino que también tiene repercusiones directas en la ciudad.

"Atacar unilateralmente a una nación soberana es un acto de guerra y una violación del derecho federal e internacional", aseveró en referencia a la operación anunciada por el presidente Donald Trump.

"Este flagrante intento de cambio de régimen no solo afecta a quienes están en el extranjero, sino que impacta directamente a los neoyorquinos, incluidos decenas de miles de venezolanos que llaman a esta ciudad su hogar", afirmó el alcalde.

Estadounidenses protestan en las calles

En el marco de estas acciones decenas de estadounidenses se convocaron en las calles de diferentes ciudades para protestar contra la operación militar ordenada por Trump en Venezuela.

Por ejemplo, en la ciudad de Washington decenas se reunieron frente a la Casa Blanca, con carteles que dicen “No a la guerra en Venezuela”, “No sangre por petróleo” y “Estados Unidos fuera de América Latina”. Los manifestantes cantaron y levantaron banderas venezolanas.

Por su parte, en Nueva York multitudes se reunieron en Times Square, frente a la Oficina de Reclutamiento del Ejército de EE.UU., con carteles en contra de la guerra en Venezuela.