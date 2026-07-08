Nominados a los premios Emmy 2026: 'The Pitt' y 'Hacks' lideran la lista

Las nominaciones para la 78.ª edición de los Premios se anunciarán el 8 de julio de 2026 en Los Ángeles.

"The Pitt" acumula 25 nominaciones, incluida una para mejor drama, mientras que la quinta y última temporada de "Hacks" obtuvo 24.

En la categoría de miniseries, "Bronca" logró obtener 16 nominaciones.

Una suerte de cruce entre "ER: Sala de emergencias" y "24", "The Pitt" ya había logrado ganar como mejor serie dramática el año pasado, gracias a su ritmo incansable al mostrar el día a día de la vida de médicos de urgencias de un hospital en Pittsburgh, Pennsylvania.

¿Quiénes son los favoritos a ganar el premio a mejor actor?

Noah Wyle, quien alcanzó la fama por su papel en "ER", compite de nuevo como el favorito a mejor actor, premio que ya recibió en 2025 por su interpretación en "The Pitt".

El drama médico podría ser desafiada y terminar doblegada por "Pluribus", que obtuvo 18 nominaciones.

Creada por Vince Gilligan, detrás de "Breaking Bad", la serie sigue a una novelista arisca que es inmune a un virus que ha dejado a la humanidad completamente dichosa y satisfecha.

Ya galardonada con un Globo de Oro en enero, su actriz principal, Rhea Seehorn, suena como firme candidata al Emmy a la mejor actriz.

Series favoritas a ganar:

Los otros nominados para mejor drama son la serie de suspenso político "La diplomática" de Keri Russell, la serie de espías "Caballos lentos", y la precuela de "Juego de tronos", "El caballero de los Siete Reinos".

En la comedia, la competencia se divide entre una veterana favorita y una recién llegada.

"Hacks", la historia de una comediante que intenta revivir su carrera con ayuda de su asistente milenial, lidera con 24 nominaciones.

La estrella de la serie, Jean Smart, ya ha ganado cuatro Emmys por su interpretación de Deborah Vance y fue nominada de nuevo. Su coestrella Hannah Einbinder ganó su primer Emmy el año pasado.

Le sigue de cerca la nueva serie de horror y comedia de Apple Tv, "La maldición de Widow's Bay", con 19 nominaciones.

En el apartado de comedia se espera una competencia feroz, con "Terapia sin filtro" de Apple TV, protagonizada por Jason Segel y Harrison Ford como psiquiatras, y la temporada final de "El Oso", una sátira en el mundo gastronómico de Chicago.

"El Oso" ha conseguido 21 premios Emmy en años anteriores, incluido dos para su protagonista, Jeremy Allen White, aunque este año no fue nominado.

Nominadas a mejor miniserie

Entre las nominadas a mejor miniseries están "Bronca" y "Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette". Esta última atrajo una gran atención con su repaso del noviazgo de la pareja y sus muertes prematuras, pero solo obtuvo seis nominaciones.

Nominados en las principales categorías:

Esta es la lista de las nominaciones en las principales categorías de los 78° Premios Emmy.

Mejor serie de drama

"La diplomática"

"La edad dorada"

"El caballero de los Siete Reinos"

"Paradise"

"The Pitt"

"Pluribus"

"Caballos lentos"

"Amigos y vecinos"

Mejor serie de comedia

"Abbott Elementary"

"El oso"

"Hacks"

"Margo tiene problemas de dinero"

"Nadie quiere esto"

"Solo asesinatos en el edificio"

"Terapia sin filtro"

"La maldición de Widow's Ba

Mejor miniserie

"All her fault"

"La bestia en mí"

"Bronca"

"DTF St. Louis"

"Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette"

Mejor actor principal (Drama)

Sterling K. Brown, "Paradise"

Gary Oldman, "Caballos lentos"

Mark Ruffalo, "Task: Unidad especial"

Rufus Sewell, "La diplomática"

Noah Wyle, "The Pitt"

Mejor actriz principal (Drama)

Carrie Coon, "La edad dorada"

Chase Infiniti, "Los testamentos"

Keri Rusell, "La diplomática"

Rhea Seehorn, "Pluribus"

Zendaya, "Euforia"

Mejor actor principal (Comedia)

Yahya Abdul-Mateen II, "Wonder Man"

Steve Carrell, "Rooster"

Matthew Rhys, "La maldición de Widow's Bay"

Jason Segel, "Terapia sin filtro"

Martin Short, "Solo asesinatos en el edificio"

Mejor actriz principal (Comedia)

Quinta Brunson, "Abbott Elementary"

Ayo Edebiri, "El Oso"

Elle Fanning, "Margo tiene problemas de dinero"

Lisa Kudrow, "The Comeback"

Jean Smart, "Hacks"

Mejor actor protagonista, miniserie o película para TV

Riz Ahmed, "El señuelo"

Jason Bateman, "Black Rabbit"

Charlie Hunnam, "Monstruo: La historia de Ed Gein"

Oscar Isaac, "Bronca"

Matthew Rhys, "La bestia en mí"

Mejor actriz protagonista, miniserie o película para TV

Claire Danes, "La bestia en mí"

Sally Field, "Criaturas luminosas"

Carey Mulligan, "Bronca"

Sarah Pidgeon, "Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette"

Sarah Snook, "All her fault"

Mejor actor de reparto (Drama)

Patrick Ball, "The Pitt"

Billy Crudup, "The Morning Show"

Shawn Hatosy, "The Pitt"

Gerran Howell, "The Pitt"

Jack Lowden, "Caballos lentos"

Tom Pelphrey, "Task: Unidad especial"

Carlos-Manuel Vesga, "Pluribus"

Mejor actriz de reparto (Drama)

Taylor Dearden, "The Pitt"

Fiona Dourif, "The Pitt"

Allison Janney, "La diplomática"

Katherine LaNasa, "The Pitt"

Sepideh Moafi, "The Pitt"

Julianne Nicholson, "Paradise"

Karolina Wydra, "Pluribus"

Mejor actor de reparto (Comedia)

Colman Domingo, "Las cuatro estaciones"

Paul W. Downs, "Hacks"

Harrison Ford, "Terapia sin filtro"

Nick Offerman,"Margo tiene problemas de dinero"

Stephen Root, "La maldición de Widow's Bay"

Michael Urie, "Terapia sin filtro"

Tyler James Williams, "Abbott Elementary"

Mejor actriz de reparto (Comedia)

Dale Dickey, "La maldición de Widow's Bay"

Hannah Einbinder, "Hacks"

Janelle James, "Abbott Elementary"

Kate O'Flynn, "La maldición de Widow's Bay"

Michelle Pfeiffer, "Margo tiene problemas de dinero"

Megan Stalter, "Hacks"

Jessica Williams, "Terapia sin filtro"

Mejor actor de reparto, miniserie o película de TV

Jason Bateman, "DTF St. Louis"

Richard Gadd, "Hombre a medias"

David Harbour, "DTF St. Louis"

Richard Jenkins, "DTF St. Louis"

Charles Melton, "Bronca"

Nick Offerman, "Muerte por un rayo"

Mejor actriz de reparto, miniserie o película de TV

Linda Cardellini, "DTF St. Louis"

Dakota Fanning, "All Her Fault"

Laurie Metcalf, "Monstruo: La historia de Ed Gein"

Joy Sunday, "DTF St. Louis"

Youn Yuh-jung, "Bronca"

Constance Zimmer, "Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette"

Las 5 series con más nominaciones

"The Pitt" - 25

"Hacks" - 24

"La maldición de Widow's Bay" - 19

"Pluribus" - 18

"Bronca" - 16

La gala será el 14 de septiembre en Los Ángeles y será presentada por la estrella de "La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales", Mariska Hargitay.