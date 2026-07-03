El futuro de Pedro Vite tras el Mundial 2026: ¿rumbo a Premier League?

Estadio de Kansas City, Kansas City, Misuri, EE. UU. - 20 de junio de 2026. Pedro Vite, de Ecuador, se muestra abatido tras el partido.

La buena participación de Pedro Vite con la selección de Ecuador en el Mundial 2026 marca un antes y un después en su futuro. El mediocampista ofensivo, de 24 años, se consolidó como una de las piezas inamovibles de la Tri, disputando los cuatro compromisos del torneo y firmando una actuación consagratoria ante la poderosa Alemania.

Este nivel en la vitrina más importante del fútbol internacional ha provocado que su continuidad en la Liga MX sea insostenible, despertando de inmediato el interés de los principales cazatalentos del Viejo Continente.

Actualmente, las oficinas de los Pumas de la UNAM se preparan para un mercado de fichajes sumamente movido, pues dan por hecho que el jugador no continuará en el balompié mexicano.

Aunque el futbolista debe reportarse con el club universitario, el entorno del jugador y la directiva asumen que su regreso será temporal y únicamente para afinar los detalles de su inminente venta al fútbol europeo. La consigna es clara: capitalizar el extraordinario momento de su joya sudamericana antes de que inicie la nueva temporada.

Entre los pretendientes más serios que han comenzado a sondear el fichaje del ecuatoriano destaca el Aston Villa de la Premier League inglesa, club que ya ha realizado consultas formales sobre las condiciones del jugador.

A esta puja se suman los radares del Manchester United, que quedó gratamente impresionado tras su despliegue mundialista, y el influyente Grupo City, consorcio que ya seguía los pasos del volante desde antes de la justa internacional con miras a incorporarlo a su red de equipos.

Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, East Rutherford, Nueva Jersey, EE. UU. - 25 de junio de 2026. Pedro Vite, de Ecuador, durante el calentamiento previo al partido. IMAGN IMAGES via Reuters

Sin embargo, la salida de Pedro Vite no será sencilla ni barata para ningún postor, ya que los Pumas de la UNAM blindaron al futbolista con un contrato vigente hasta julio de 2029. La directiva del conjunto felino ha fijado un precio de salida mínimo de USD 10 millones de dólares para comenzar cualquier tipo de negociación .

Además, la operación sigue de cerca la atención de la MLS, dado que el Vancouver Whitecaps aún conserva un 20% de plusvalía sobre una futura venta, lo que obliga a los mexicanos a exigir una cifra elevada que beneficie a todas las partes.