Renuncia ministro de Transportes de España tras accidente de tren que dejó 69 muertos

Dos trenes colisionaron en España este miércoles 28 de octubre de 2026

El ministro de Transportes de España, Óscar Puente, anunció su renuncia este martes 3 de noviembre de 2026, tras el accidente ferroviario que dejó 69 muertos y alrededor de 100 heridos el pasado 28 de octubre de 2026 en Urda, Toledo.

Durante su comparecencia ante el Congreso de los Diputados, el funcionario aseguró que tomó la decisión después de conocer la magnitud de la tragedia y que había informado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Puente señaló que su salida responde a razones de responsabilidad política y empatía con las víctimas, aunque no reconoció una responsabilidad directa en el accidente.

Renuncia ocurre a semanas de elecciones en España

Puente también anunció que no participará como candidato en las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre de 2026.

Su dimisión se produce después de que varios partidos de oposición exigieran su salida, tras dos accidentes ferroviarios mortales registrados en menos de un año.

El primero ocurrió en enero y dejó 46 fallecidos, mientras que la tragedia de octubre elevó los cuestionamientos sobre la seguridad del sistema ferroviario español.

El ahora exministro sostuvo que no podía continuar en el cargo después de dos accidentes de esa gravedad, independientemente de que tuviera o no responsabilidad directa en ellos.