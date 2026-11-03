Hombre rescata a perrito en medio de la crecida de un río en Santa Elena

Un ciudadano rescató a un perrito en medio de la crecida de un río en Manglaralto, Santa Elena.

Un perrito fue rescatado por un ciudadano en medio de la fuerte crecida de un río en la parroquia Manglaralto, provincia de Santa Elena, durante las intensas lluvias registradas en la zona.

El animal se encontraba expuesto a la fuerza de la corriente cuando un hombre decidió intervenir para ayudarlo y evitar que fuera arrastrado por el agua.

La acción permitió poner a salvo al perrito en medio de las condiciones peligrosas provocadas por el aumento del caudal.

Crecida de ríos representa un riesgo durante las lluvias

El rescate ocurrió en medio de las precipitaciones que afectan a distintos sectores del país y que pueden provocar crecidas repentinas de ríos y quebradas.

Ante estas condiciones, se recomienda a la ciudadanía evitar ingresar a corrientes de agua o intentar cruzar zonas inundadas, debido al riesgo de ser arrastrados.

Fuertes lluvias provocan emergencias en Santa Elena

El rescate ocurre en medio de las afectaciones provocadas por las lluvias en las parroquias Manglaralto y Colonche.

Según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), las precipitaciones registradas durante la noche del domingo 1 de noviembre provocaron el aislamiento de varias comunidades de Colonche y el incremento del caudal de ríos en Ceibitos.

La institución informó el lunes 2 de noviembre sobre la entrega de asistencia humanitaria a 100 familias afectadas y la instalación de un punto de encuentro preventivo en Dos Mangas, parroquia Manglaralto.