Volcán Puracé registra emisión de ceniza tras sismo en Colombia este lunes

Este lunes se registra emisión de ceniza y gases en el volcán Puracé, en Colombia.

El volcán Puracé, ubicado en el departamento de El Cauca, en Colombia, registra fuerte emisión de ceniza la mañana de este lunes 10 de agosto del 2026, tras el temblor en Colombia.

La actividad del Puracé ocurre en medio del monitoreo permanente del volcán por parte de las autoridades.

La emisión de ceniza en el volcán ocurrió tras el sismo en Colombia. Sin embargo, las autoridades nos han establecido que el incremento en la actividad volcánica tenga relación con el terremoto.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) elevó el pasado lunes 1 de agosto el nivel de alerta del volcán Puracé de amarillo a naranja, tras un incremento histórico de su actividad.

La decisión se tomó tras detectar cambios importantes en los parámetros monitoreados, entre ellos un aumento de la actividad sísmica, las emisiones de gases volcánicos y la expulsión de ceniza.

De acuerdo con la entidad, el cambio de alerta responde a que el volcán presenta un comportamiento superior al registrado semanas atrás.

"Este estado significa que el volcán está presentando cambios importantes en los parámetros monitoreados", indicó la entidad en sus redes sociales.

Aeronáutica Civil suspendió operaciones

La Aeronáutoca Civil de Colombia informó que las operaciones aéreas en el Aeropuerto de Popayáb se encuentran suspendidas temporalmente debido a presencia de ceniza del volcán Puracé reportada por el Servicio Geológico Colombiano.