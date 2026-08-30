Policía revela los detalles del secuestro y muerte del taxista Luis Ávila Plúa en Manta

Luis Antonio Ávila Plúa, de 38 años, fue secuestrado después de recibir una llamada para realizar un supuesto flete. La Policía detuvo a seis personas y sostiene que parte de la operación habría sido coordinada desde una cárcel.

Ávila fue visto por última vez el 26 de agosto de 2026 en la parroquia Eloy Alfaro, en Manta.

Según las investigaciones, el hombre había publicado en redes sociales que realizaba fletes y servicios de mudanza.

De acuerdo con el comandante de la Zona 4, William Calle, el taxista habría recibido una llamada desde el Centro de Privación de Libertad El Rodeo, en Portoviejo, para contratar un servicio de flete. La víctima aceptó y acudió al lugar acordado.

Lo habrían secuestrado con armas

La Policía sostiene que, una vez que llegó a realizar el supuesto flete, los delincuentes lo habrían interceptado con armas y se lo llevaron a un lugar de cautiverio.

Calle señaló que, según las primeras investigaciones, Ávila habría sido asesinado el mismo día del secuestro.

Su cuerpo fue localizado la mañana del 29 de agosto en un terreno del sector Tierra Santa, en Montecristi.

El cuerpo fue hallado en Montecristi

El cadáver fue encontrado con signos de tortura y en estado de descomposición, según informó el comandante policial.

La víctima ya había sido reportada como desaparecida y la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase) había activado la búsqueda.

Mientras avanzaba la investigación, los familiares de Ávila recibieron comunicaciones de los presuntos secuestradores, quienes exigían dinero a cambio de su liberación.

La familia pagó USD 1 000 por el rescate

Según la Policía, los captores habrían exigido USD 5 000 a los familiares. En medio de la negociación, los allegados de Ávila entregaron USD 1 000, pero el taxista nunca fue liberado.

Después de realizar el pago y comprobar que no había sido liberado, la familia presentó la denuncia ante las autoridades.

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La investigación permitió identificar a varios sospechosos relacionados con el secuestro y la extorsión.

Seis personas fueron detenidas

Por este caso, la Policía detuvo a seis personas, entre ellas dos internos de la cárcel El Rodeo, en Portoviejo.

Los investigadores sostienen que los privados de libertad habrían participado en las llamadas para coordinar el supuesto servicio de transporte y posteriormente en las comunicaciones extorsivas.

Los otros cuatro detenidos serían personas que se encontraban fuera del centro penitenciario y que, según las investigaciones, habrían colaborado en el cobro del dinero y utilizado cuentas para recibir los depósitos.

La camioneta de la víctima fue recuperada

Como parte del operativo, los agentes localizaron la camioneta de Luis Ávila en una propiedad del sector La Pradera.

En el lugar también fueron encontrados otros vehículos que constaban como reportados como robados.

La Policía continúa con las investigaciones para determinar la participación de cada uno de los detenidos y establecer si existen más personas vinculadas con el secuestro y asesinato del taxista.

.Investigan una red de extorsión desde las cárceles

El caso es investigado como parte de una estructura que, según la Policía, utilizaría llamadas telefónicas y personas en libertad para ejecutar secuestros y cobrar extorsiones, mientras algunos de sus integrantes operarían desde centros penitenciarios.

El comandante William Calle señaló que las investigaciones continuarán para localizar a otros posibles involucrados.