Revelan causa de muerte de 'El Komanche', streamer salvadoreño hallado sin vida en México

La Fiscalía de Nuevo León reveló los resultados de la autopsia de Komanche, fallecido a los 30 años en México.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, en México, confirmó este miércoles 28 de octubre de 2026 que Carlos Mauricio Gómez, conocido como 'El Komanche', murió por suicidio, según los resultados de la autopsia.

El streamer salvadoreño, de 30 años, fue encontrado sin vida el domingo 25 de octubre en una vivienda de la colonia Paseo de las Cumbres, en Monterrey.

De acuerdo con el fiscal Javier Flores Saldívar, el examen forense determinó que la causa médica del fallecimiento fue asfixia por ahorcamiento. Las autoridades también indicaron que no encontraron indicios de intervención de terceras personas.

¿Quién era Komanche?

Carlos Mauricio Gómez nació el 27 de septiembre de 1996 en El Salvador y comenzó su carrera en Twitch en 2015.

Alcanzó popularidad por sus transmisiones de videojuegos como Minecraft, GTA y Fortnite. Además, fue uno de los impulsores de los Squid Craft Games, una competencia virtual que reunió a reconocidos creadores de contenido.

Su fallecimiento generó mensajes de despedida de seguidores y compañeros del mundo del streaming.

Aunque en redes sociales circularon versiones sobre su vida personal, las autoridades no han confirmado qué circunstancias pudieron influir en su muerte.