Rulli lleva al Manchester City a cuartos de Copa de la Liga, Liverpool elimina a Chelsea

El defensa francés del Chelsea, Wesley Fofana (n.º 3), no logra marcar durante el partido de la cuarta ronda de la Copa de la Liga inglesa entre el Liverpool y el Chelsea, disputado en Anfield

El golero argentino Gerónimo Rulli fue el héroe del Manchester City este miércoles para obtener en la tanda de penales ante el Brighton el pase a cuartos de final de la Copa de la Liga inglesa, mientras que el Liverpool eliminó al Chelsea también desde los doce pasos.

El City, defensor del título, medía fuerzas con un Brighton que es tercero de la Premier League y revelación del inicio de curso de Inglaterra.

El Brighton estuvo a la altura de las expectativas y llegó a adelantarse 1-0 y 2-1, con Georginio Rutter como figura con un gol y una asistencia.

El City consiguió el 2-2 definitivo en el 72' con una falta transformada por el francés Rayan Cherki, y el pulso se fue a la resolución por penales.

El arquero del Brighton, Jason Steele, llegó a parar un lanzamiento de Mateo Kovacic, pero entonces apareció Rulli con dos atajadas en la tanda para dar el boleto a su equipo.

Manchester City y Brighton vuelven a enfrentarse este fin de semana, esa vez en la novena fecha de la Premier.

También desde los doce pasos se decidió la serie entre Liverpool y Chelsea en Anfield.

En el tiempo reglamentario, los dos equipos habían anotado de penal, por medio de Elliot Rogers (40') en el caso del Chelsea y del neerlandés Cody Gakpo (43') para el local.

La tanda estuvo llena de tensión y emoción, pero un penal enviado alto por el francés del Chelsea Wesley Fofana permitió al Liverpool festejar su clasificación a cuartos.

"Encadenar tres victorias en casa es muy importante para nosotros. Ahora a pensar en el partido del domingo ante el Arsenal", declaró el técnico español del Liverpool, Andoni Iraola.

Además de la eliminación, el Chelsea tuvo la mala noticia de la lesión durante el partido de su defensa francés Maxence Lacroix, cambiado en el descanso por un problema en el muslo izquierdo.

"Cuando llegas a los penales, ya sabes que para uno de los dos va a ser una derrota difícil de digerir. Mostramos un buen nivel, el que hace falta para venir a estos estadios. La Premier League es nuestro principal objetivo", relativizó el técnico del Chelsea, el también español Xabi Alonso.

En los otros partidos del miércoles, el Crystal Palace se impuso 1-0 en un derbi de la capital al Fulham y el Bournemouth goleó 3-0 al Aston Villa, con un gol del atacante uruguayo Alvaro Rodríguez.

El Brentford, sexto de la Premier League, quedó eliminado por el Sunderland, colista de la primera categoría inglesa, que lo venció 3-2.

El martes, el resultado más destacado había sido la derrota por penales del Arsenal, campeón de la Premier, ante el modesto Fleetwood Town, de la cuarta división.