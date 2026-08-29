Ricardo Barreda, el odontólogo que acabó con la vida de cuatro mujeres de su familia.

La historia de Ricardo Barreda, el odontólogo que en 1992 asesinó a las cuatro mujeres de su familia en La Plata, Argentina.

El caso, uno de los crímenes más atroces en la historia penal del vecino país, vuelve al debate público tras inspirar múltiples libros, documentales y películas durante las últimas tres décadas.

La masacre en el caserón de La Plata

El 15 de noviembre de 1992 , Barreda atacó a escopetazos a su esposa, Gladys McDonald (57); su suegra, Elena Arreche (86); y sus dos hijas, Cecilia (24) y Adriana (26).

Tras cometer los asesinatos en la vivienda donde también funcionaba su consultorio.

El agresor intentó simular un robo y descartó el arma en un arroyo antes de confesar la autoría del crimen ante la policía.

En 1995, la justicia argentina lo condenó a prisión perpetua por el múltiple homicidio.

Ricardo Barreda, el odontólogo que acabó con la vida de cuatro mujeres de su familia. Pexels

Años en prisión y deambular en la vejez

Durante su estancia en la cárcel, Barreda mantuvo una relación sentimental con una docente jubilada con quien posteriormente convivió bajo arresto domiciliario.

Este beneficio le fue revocado en varias ocasiones por incumplimientos y conductas agresivas.

Años más tarde, tras obtener la libertad condicional y enfrentar un deterioro severo de su salud, pasaron sus últimos días en la indigencia y en centros gerontológicos.

Barreda falleció a los 84 años el 25 de mayo de 2020 a causa de un paro cardiorrespiratorio.

La escena del crimen

La vivienda donde ocurrió la masacre permaneció abandonada y vandalizada por cerca de 30 años debido a disputas legales y de expropiación.

En 2022, las autoridades locales resolvieron convertir el inmueble en un memorial y centro de atención para víctimas de violencia de género, transformando el sitio en un espacio de memoria y prevención.