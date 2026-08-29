¿Tus datos o placa aparecen en una investigación de Fiscalía? Así puedes pedir que sean ocultados

La Fiscalía General del Estado tiene un trámite para solicitar el ocultamiento de datos personales y placas de vehículos que aparecen en noticias del delito o actos administrativos publicados en el Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales (SIAF).

El procedimiento es gratuito y debe cumplir determinadas condiciones.

¿Quién puede solicitar el ocultamiento?

El trámite está dirigido a personas naturales o jurídicas cuyos datos personales o placas de vehículos aparecen publicados en el módulo de consulta externa del SIAF.

La solicitud puede realizarla directamente el titular de la información o un representante legal debidamente autorizado.

Si la petición cumple con los requisitos establecidos, Fiscalía dispone el ocultamiento de la información correspondiente.

Una vez realizada esta acción, los datos dejan de estar visibles para el público en el módulo de consulta externa.

¿Cuándo se puede pedir que oculten los datos?

El ocultamiento puede solicitarse cuando una noticia del delito tenga una decisión jurisdiccional que cierre o modifique su situación.

Entre ellas están el archivo, sobreseimiento, principio de oportunidad aceptado y conciliación cumplida y aceptada.

También procede cuando existe una resolución de extinción del ejercicio de la acción penal, prescripción, una sentencia condenatoria cumplida -incluidas pena, multa y reparación integral- o una resolución que ratifique el estado de inocencia.

También aplica para actos administrativos

En el caso de los actos administrativos, el ocultamiento de los datos personales o de las placas puede solicitarse cuando exista una disposición fiscal de archivo.

Antes de iniciar el trámite, la persona interesada debe verificar que su caso se encuentre dentro de las condiciones establecidas para solicitar el ocultamiento de la información.

¿Qué documentos se deben presentar?

La persona interesada debe elaborar una petición escrita que permita identificar al titular de los datos y el proceso al que corresponde la información publicada.

La solicitud debe incluir:

Identidad del titular de los datos personales.

Un lugar para recibir notificaciones (preferentemente un correo electrónico).

El número de la noticia del delito o acto administrativo.

La decisión judicial o fiscal que respalda el pedido.

Se debe adjuntar la resolución correspondiente

Además de la petición, se debe presentar la documentación que respalde la decisión señalada. Si se trata de una resolución judicial, se debe adjuntar una copia descargada de E-SATJE.

Cuando la resolución no conste en E-SATJE, se deberá presentar una copia certificada. En el caso de un acto administrativo, corresponde adjuntar una copia de la disposición fiscal de archivo.

¿Dónde se presenta la solicitud?

Una vez preparada la documentación, la petición debe presentarse en la Fiscalía donde se sustanció la investigación.

No es necesario realizar previamente otro tipo de gestión para iniciar el pedido.

La Fiscalía que estuvo a cargo de la investigación revisará la documentación y verificará que se cumplan las condiciones y requisitos establecidos para el ocultamiento.

¿Qué ocurre después de presentar la petición?

Si Fiscalía determina que la solicitud es procedente, el fiscal encargado dispondrá y ejecutará el ocultamiento de los datos personales o de las placas de vehículos, según corresponda.

Después de que se realice el ocultamiento, el secretario de Fiscalía deberá notificar al solicitante que la información ya no se encuentra visible en el módulo de consulta externa del SIAF.

El trámite es gratuito

La Fiscalía establece que este procedimiento no tiene ningún costo para el ciudadano.

La solicitud debe presentarse por escrito y acompañada de los documentos que acrediten la decisión judicial o fiscal correspondiente.

El horario de atención para realizar el trámite es de lunes a viernes, de 08:00 a 17:00.