Sismo de 5.6 sacude Colombia: evacuaciones en Bogotá y daños en el epicentro

Un fuerte temblor despertó a miles de colombianos durante la madrugada de este martes 3 de noviembre de 2026.

El movimiento se sintió en varias ciudades, provocó evacuaciones preventivas y dejó daños en Chaparral, Tolima, donde se ubicó el epicentro.

El Servicio Geológico Colombiano reportó que el temblor ocurrió a las 04:13, con una magnitud de 5.6 y una profundidad superficial, menor a 30 kilómetros.

El epicentro se localizó a 17 kilómetros de Roncesvalles, en el departamento de Tolima. El reporte inicial fue actualizado por la entidad.

Bogotá, Pereira y otras ciudades sintieron el movimiento

El sismo se percibió en ciudades como Bogotá, Pereira, Cali, Ibagué y Medellín. En redes sociales circularon videos de personas que salieron de edificios y viviendas durante la madrugada.

En Bogotá se realizaron evacuaciones preventivas en conjuntos residenciales y edificios de gran altura.

Las autoridades de la capital informaron que, tras una primera revisión, no se registraron daños ni personas heridas.

En Chaparral, municipio cercano al epicentro, se reportó una mujer herida luego de que una pared cayera sobre ella.

La persona fue trasladada a un centro de salud. También se informó sobre el colapso de un muro, viviendas afectadas y daños en el corregimiento de Las Hermosas.

Además, algunos municipios de Tolima registraron interrupciones del servicio eléctrico.

Tres minutos después del movimiento principal, a las 04:16, el Servicio Geológico Colombiano reportó una réplica de magnitud 3,3. Otro movimiento de magnitud 3,5 fue registrado posteriormente en la misma zona.