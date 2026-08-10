¿Qué pasó con el Aeropuerto Internacional de Quito tras terremoto en Colombia?

Foto de archivo de los ciudadanos recorriendo las instalaciones del Aeropuerto de Quito.

Tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado en Colombia y sentido fuertemente en Quito y varias regiones del Ecuador este 10 de agosto de 2026, las autoridades y administradores de los principales subsistemas de transporte de la capital emitieron un informe oficial de tranquilidad para la ciudadanía.

Tanto el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre como el Metro de Quito confirmaron que sus operaciones se mantienen 100% operativas y sin interrupciones .

Aeropuerto en Quito opera con normalidad

En sus canales oficiales, la administración del Aeropuerto Internacional de Quito informó que, tras llevar a cabo una rigurosa inspección técnica preventiva en la pista, terminal y torres de control, se constató que la infraestructura no sufrió daños de ningún tipo.

Por ello, los vuelos nacionales e internacionales continúan saliendo y llegando según los itinerarios programados.

El Metro mantiene la marcha

Por su parte, la empresa pública Metro de Quito emitió un comunicado oficial confirmando que sus trenes circulan a la velocidad habitual.

"Luego de las verificaciones correspondientes, se confirma que la infraestructura, superestructura, telecomunicaciones y los demás subsistemas no presentan afectaciones" Metro de Quito

Recomendación a la ciudadanía

Las autoridades recuerdan a la población mantener la calma y mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales ante cualquier eventualidad o actualización sísmica.