Caso Lizeth Bunshi: ¿En qué consiste la reconstrucción de los hechos de este domingo?.

A 45 días de la desaparición de Lizeth Bunshi, el proceso judicial entrará en una fase decisiva.

La reconstrucción de los hechos se ejecutará este domingo 30 de agosto de 2026 a las 17:00, según confirmó a Teleamazonas.com Freddy Ron, abogado de la familia de la víctima.

El objetivo principal de la diligencia será recrear lo acontecido la noche del 19 de julio de 2026.

Cuando la joven de 29 años fue vista por última vez junto a Cristian V., hoy procesado por desaparición involuntaria.

"Es para diagramar todo lo que pasó desde el origen hasta la salida de Cristian V.", explicó el jurista a este medio.

¿Qué es y para qué sirve la reconstrucción de los hechos?

La reconstrucción de los hechos es una diligencia de investigación penal que consiste en reproducir de forma artificial y controlar la secuencia de un delito.

Esta actuación judicial cumple funciones estratégicas dentro del proceso:

Comprobar testimonios

Permite verificar si los relatos de testigos, familiares o del sospechoso coinciden con la realidad física del lugar.

Analizar la dinámica

Ayuda a entender la cronología exacta, los tiempos de desplazamiento y los movimientos de los involucrados.

Validar hipótesis

Confirma o descarta las teorías formuladas tanto por la Fiscalía General del Estado como por la defensa.

¿Cómo se ejecuta esta diligencia en el lugar?

Para garantizar la precisión de la pericia, las autoridades judiciales siguen un protocolo técnico:

Mismas condiciones

Se lleva a cabo en el mismo sitio y en un horario similar al del suceso para replicar factores como la visibilidad y el entorno.

Personal especializado

Intervienen fiscales, peritos de Criminalística, agentes de la Dinased, testigos y el propio procesado.

Lizeth Bunshi desapareció el pasado 19 de julio y fue localizada la tarde del 25 de agosto de 2026, en la quebrada del sector de Guápulo, en el río Machángara.

La diligencia de este domingo buscará aportar elementos clave a la instrucción fiscal para esclarecer el caso.