Sismo de magnitud 5.6 sacude Guatemala y El Salvador este martes 10 de noviembre

Un sismo se registró en las costas de Guatemala este martes 10 de noviembre de 2026.

Un sismo de magnitud 5.6 con epicentro en las costas de Guatemala sacudió, este martes 10 de noviembre de 2026, parte del territorio guatemalteco y de El Salvador sin que se reporten hasta el momento víctimas o daños, informaron institutos geológicos.

El movimiento telúrico se registró a 35 km de profundidad con epicentro a 43 km al sur de Puerto San José, Guatemala, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés).

Autoridades de Guatemala y El Salvador descartaron de momento personas lesionadas o daños a la infraestructura por el sismo.

Guatemala, al igual que el resto de países de Centroamérica, suele sufrir fenómenos de este tipo por la convergencia de las placas tectónicas Caribe y Cocos, así como por fallas geológicas locales que generan movimientos en su mayoría imperceptibles.

El sismo más potente en la región ocurrió el 9 de octubre pasado en Panamá cuando un terremoto de 7.7 dejó tres muertos, más de 2 000 damnificados y daños en viviendas y escuelas.