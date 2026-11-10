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Internacional

Sismo de magnitud 5.6 sacude Guatemala y El Salvador este martes 10 de noviembre

El movimiento telúrico se registró a 35 km de profundidad con epicentro a 43 km al sur de Puerto San José, Guatemala.

Un sismo se registró en las costas de Guatemala este martes 10 de noviembre de 2026.

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Autor

Ciudad de Guatemala, AFP

Actualizado:

10 nov 2026 - 12:53

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Un sismo de magnitud 5.6 con epicentro en las costas de Guatemala sacudió, este martes 10 de noviembre de 2026, parte del territorio guatemalteco y de El Salvador sin que se reporten hasta el momento víctimas o daños, informaron institutos geológicos.

El movimiento telúrico se registró a 35 km de profundidad con epicentro a 43 km al sur de Puerto San José, Guatemala, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés).

Autoridades de Guatemala y El Salvador descartaron de momento personas lesionadas o daños a la infraestructura por el sismo.

Guatemala, al igual que el resto de países de Centroamérica, suele sufrir fenómenos de este tipo por la convergencia de las placas tectónicas Caribe y Cocos, así como por fallas geológicas locales que generan movimientos en su mayoría imperceptibles.

El sismo más potente en la región ocurrió el 9 de octubre pasado en Panamá cuando un terremoto de 7.7 dejó tres muertos, más de 2 000 damnificados y daños en viviendas y escuelas.

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