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Entretenimiento

Candidata queda fuera de Miss Universo Ecuador 2026 antes de la gala final en Santa Elena

25 candidatas participarán en la gran final del Miss Universo Ecuador 2026, que está prevista para el sábado 15 de agosto, en Santa Elena.

26 candidatas desfilaron en traje de baño y gala este jueves 6 de agosto de 2026.

CNB Ecuador

Autor

Ana Rosero

Actualizada:

15 ago 2026 - 18:11

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A pocas horas de la gran final de Miss Universo Ecuador 2026, una de las candidatas quedó fuera de la competencia. 

Se trata de Ariana Aray, representante de Santa Elena, provincia que acogerá la gala final de elección de la nueva soberana ecuatoriana.

La salida de Aray fue confirmada a Primicias por la organización Concurso Nacional de Belleza de Ecuador (CNB), que señaló que la candidata fue destituida por incumplimiento de las normas del concurso.

La decisión se conoció este sábado 15 de agosto de 2026, día en que estaba prevista la gala final del certamen, en Santa Elena. Con esta modificación, serán 25 candidatas las que competirán por la corona de Miss Universo Ecuador 2026.

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La ganadora no solo recibirá el título nacional, sino que también tendrá la responsabilidad de representar a Ecuador en el certamen de Miss Universo, uno de los principales concursos de belleza a nivel internacional.

Además, la gala contará con la presencia de Fátima Bosch, actual Miss Universo, quien participará como invitada especial de la ceremonia.

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