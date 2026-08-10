El domingo el Servicio Geológico reportó al menos 9 sismos en distintas localidades de Colombia 

El Servicio Geológico Colombiano reportó al menos 9 sismos en distintas localidades, el domingo 9 de agosto.

Desde las 00:11 del domingo 9 de agosto de 2026, el Servicio Geológico Colombiano reportó al menos nueve sismos en diferentes localidades del territorio colombiano.

Según los reportes, el primer movimiento tuvo una magnitud de 2.1 con epicentro en Riosucio, Chocó. Otras localidades donde también se sintieron los movimientos telúricos fueron: Santander, Cundinamarca, Antioquia, Boyacá y Meta.

El sismo más fuerte se registró a las 12:47 del domingo, con una magnitud de 3.9. El epicentro fue en la región fronteriza entre Venezuela y Colombia.

En la página del Servicio Geológico también existen reportes de sismos pequeños desde el viernes 7 de agosto.

El movimiento más fuerte ocurrió la mañana de este lunes 10 de agosto en San José del Palmar - Chocó, con una magnitud de 7.4 y una profundidad de 96 kilómetros.