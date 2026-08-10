Alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, confirma 18 personas fallecidas por terremoto de 7.4

Trabajadores se recuperan de los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali, Colombia, el 10 de agosto de 2026.

Al menos 18 personas murieron en la ciudad colombiana de Pereira por el fuerte terremoto que sacudió el oeste del país, la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026. La información fue entregada por el alcalde Mauricio Salazar.

"La situación es crítica", dijo el alcalde de Pereira en entrevista con Caracol Radio, tras confirmar ese primer balance de víctimas por el sismo de magnitud 7,4 que tuvo su epicentro en el vecino departamento de Chocó.

"Es muy trágico lo que nos ha ocurrido hoy. No sabemos, en este momento, cuál es la magnitud real de la afectación del terremoto. Solo puedo entregar por ahora la cifra de 18 muertos y decenas de heridos”, dijo Salazar.

Las autoridades continúan evaluando los daños y afectaciones en los sitios donde se sintió el movimiento telúrico.

Al menos 20 "estructuras colapsadas" en Cali

Al menos 20 estructuras colapsaron en la ciudad colombiana de Cali y hay "personas atrapadas" bajo los escombros debido al fuerte terremoto que sacudió el oeste del país, informó el alcalde local.

"Al momento tenemos por lo menos 20 estructuras colapsadas en Cali con personas atrapadas. Le he solicitado apoyo al alcalde de Bogotá y al alcalde de Medellín con rescatistas", dijo en X el alcalde de la tercera ciudad más grande de Colombia, Alejandro Eder.